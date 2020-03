Multifacética, la joven -además de canto- realiza dos carreras profesionales. “Estudio Derecho de manera virtual en la Universidad de Kennedy y Negocios Globales de manera presencial en la UADE (Universidad Argentina de la Empresa), que es una combinación entre Comercio Internacional y Administración de Empresas, y menos matemática todas las materias se dictan en inglés; es algo que me encanta y me ayuda mucho”, asegura. Y agrega: “Me gusta aprender cosas nuevas y siento que todo viene de la mano. Mi canto para mí también es como una empresa, donde invertís en vos misma, porque uno vende un producto que es el espectáculo y todo eso conlleva un trabajo. Negocios Globales me ayuda mucho en este sentido, y Derecho me da muchas herramientas para trabajar cotidianamente, como en los contratos”, afirma la joven que ya tiene claro que su futuro está ligado al ambiente artístico, aunque sabe que el aprendizaje la posiciona en un lugar con un mayor conocimiento de su entorno.