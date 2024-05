Anna Wintour se disculpó por confundir a sus invitados con la temática de la Met Gala

Anna Wintour admitió que complicó la participación de los invitados al presentar una temática y un código de vestimenta a la vez. (Composición: Reuters)

Anna Wintour, figura icónica del mundo de la moda y editora en jefe de Vogue, ofreció disculpas públicamente por las confusiones surgidas alrededor del tema de la Met Gala 2024, evento celebrado el pasado lunes 6 de mayo.

La gala, un punto de encuentro crucial para figuras de la cultura, el entretenimiento y la moda, presentó este año un desafío particular derivado de su temática “Sleeping Beauties”, y el código de vestimenta “Garden of Time”.

En conversaciones previas al evento, la periodista especializada compartió su preocupación sobre cómo la elección temática había roto lo que ella considera una regla cardinal: la claridad e interpretación específica del tema de la gala.

Tradicionalmente, los temas de la Met Gala buscan inspirar a los invitados en la elección de sus atuendos, y al mismo tiempo, que brinden un margen interpretativo estrecho que facilite una cohesión visual en el evento. Sin embargo, “Sleeping Beauties” fue descrito como un concepto “maravilloso, poético y romántico”, pero susceptible de “muchas, muchas interpretaciones”, según palabras de Wintour durante una entrevista concedida a ‘Today’.

El tema de este año presentó un desafío por su apertura a múltiples interpretaciones. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

Wintour contó que decidió adoptar “Jardín del tiempo” como código de vestimenta adicional tras una conversación con Andrew Bolton, curador del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. No obstante, ella admitió que su intención no ayudó mucho a los invitados, sino que potencialmente contribuyó al desorden. “Me temo que hemos desatado mucha confusión, por lo que pido disculpas. Imagino que veremos muchas flores”, dijo.

Este año, la gala celebraba la apertura de la exposición titulada “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, la cual recoge piezas de moda históricas y raras. Según Wintour, la idea detrás de “Bellezas durmientes” era presentar estas obras maestras de distintas épocas, muchas de las cuales, debido a su fragilidad, son expuestas acostadas detrás de muros de vidrio.

Como Anna predijo, la alfombra roja de la Met Gala 2024 se llenó de atuendos inspirados en lo floral y la vegetación, con celebridades y figuras del diseño que optaron por interpretaciones variadas y extravagantes que evocaron jardines encantados.

Como Anna Wintour predijo, la gala se llenó de celebridades que inundaron los pasillos de flores y temáticas que giraban en torno a la naturaleza

La gala de este año contó con un panel de coanfitriones notables, entre ellos Jennifer Lopez, en lo que sería su decimocuarta visita al evento; Bad Bunny, destacado por Wintour como un “extraordinario amante del vestuario y la moda”; Zendaya, quien regresaba a la ceremonia con mucha expectativa por sus increíbles atuendos, y Chris Hemsworth, a quien Anna comparó como “el príncipe perfecto para despertar a las bellezas dormidas”.

Más allá del espectáculo visual, la Met Gala sirve como el principal mecanismo de recaudación de fondos para el Instituto de Vestuario del museo. Las entradas para la fiesta inaugural están valorizadas desde USD 75,000 dólares, mientras que el acceso a las mesas se cotiza en USD 350,000 dólares. El año pasado, la Met Gala recaudó USD 22 millones de dólares para el mencionado instituto de investigación y preservación según consigna CBS.

Cardi B y Zendaya proporcionaron algunos de los momentos más destacados con sus atuendos y entradas espectaculares. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

Cardi B protagonizó uno de los momentos más sobresalientes de la noche ya que requirió la asistencia de ocho personas para su “gran ingreso” por las escaleras del museo. Por su lado, Zendaya hizo una aparición doble en la alfombra con dos vestidos espectaculares.

Lily Gladstone, actriz de la galardonada película Los asesinos de la luna colaboró con un diseñador indígena en un vestido adornado con 500 estrellas plateadas, y Tyla debutó con un vestido hecho de arena, aportando una fresca perspectiva a la alta moda con su colaboración con Balmain.