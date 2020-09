Valeria Lynch, contundente sobre su conflicto con Patricia Sosa: “Si tenés un problema con un amigo no vas a los medios a contarlo”

Valeria Lynch habló de su pelea con Patricia Sosa (Video: Mitre Live)

“Fue una traición fea”, había dicho Patricia Sosa hace unas semanas, hablando de su pelea con Valeria Lynch. ¿Qué había ocurrido? Luego de sufrir unos inconvenientes técnicos, la intérprete de Señor Amante había reprogramado su show vía streaming del 1 de agosto para el día 7 de ese mes, fecha en la que la creadora de Aprender a Volar tenía pautado su recital virtual. Y, aunque esta no había sido la primera riña entre ambas, fue la gota que derramó el vaso e hizo que la pareja de Oscar Mediavilla diera por concluida la amistad de años que la unía a su colega.

En ese momento, Patricia brindó varias entrevistas explicando el por qué de su malestar. Y recibió el apoyo de otras cantantes que se solidarizaron con ella, como fue el caso de Lucía Galán. Sin embargo, hasta ahora, Valeria no había salido a dar su versión de los hechos. Y, en diálogo con Juan Etchegoyen para el Mitre Live, decidió romper el silencio y revelar un dato desconocido.

“A esta altura de mi vida y de mi carrera, la gente que me conoce sabe cómo soy. No tengo que rendir examen para nada. Te aseguro que hubo un malentendido”, comenzó diciendo la cantante. Y, refiriéndose a Patricia y su marido, aseguró: “Nunca escucharon mi último mensaje. Porque estuve todo ese día pensando en cómo no perjudicar a mi amiga. Y yo les mandé dos mensajes a ellos, diciendo cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon”.

Valeria y Patricia cuando aún eran amigas

Valeria dejó en claro que no quería entrar en un ida y vuelta, contestando cada una de las declaraciones que había hecho Sosa. Pero se mostró molesta de que hubiera acudido a la prensa para hacer público el conflicto. “Si vos sos amigo de alguien y tenés algún problema, lo hablás con ese alguien. No vas a los medios a contarlo. La verdad que lo padecí mucho, no me gustó nada esa actitud”, dijo.

Y luego fue por más, señalando: “Yo vendo mis entradas hablando de mi show, de lo que hago. Las muchas o pocas que pueda vender lo hago en base a mi carrera, mi entusiasmo, mis ganas y mi pasión por lo que hago. Jamás se me ocurriría sentarme en un programa de televisión a hablar mal de una colega. Menos de una amiga”.

Valeria insistió en que, después de tantos años en el medio, la gente ya sabe cómo se comporta. “¿Cuándo me vieron pelearme con alguien de esta manera? Sentarme en los medios a hablar de un colega no es mi estilo. Pero sí me gusta esta aclaración. Lástima que terminó de esta manera y no lo hablamos entre nosotros”, aseguró.

Lo intrigante, en tanto, era saber cuál era la propuesta que la cantante le había enviado a Patricia en ese mensaje que ella no escuchó. “Nunca supo qué íbamos a cambiar en nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella”, detalló Valeria. Y, para terminar, agradeció el hecho de tener a su lado al músico Mariano Martínez, quien la contuvo para poder sobrellevar esta situación tan incómoda.

