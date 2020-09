Nacho Viale contó que tuvo coronavirus: “Todos los que estuvieron en contacto conmigo se hisoparon”

Nacho Viale confirmó que tuvo COVID-19 (Video: "Confrontados" - El Nueve)

En los últimos días, una cadena de hechos desafortunados se hicieron presentes en la vida de Nacho Viale. Todo comenzó el sábado 5, cuando iba de su casa a las grabaciones de Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha y sufrió un accidente. Circulaba con su moto, y de repente se le cruzó un auto, que intentó doblar a la izquierda en un lugar prohibido, lo que provocó que él impactara de frente contra el vehículo. El auto era manejado por una señora que llevaba dos perros en su falda, y que ni siquiera, según Nacho, tuvo la delicadeza de preguntarle por su estado.

Los vecinos que se acercaron al lugar fueron los primeros en socorrerlo y a continuación fue trasladado por precaución al hospital Rivadavia. Luego de los chequeos, fue derivado al sanatorio Mater Dai, cerca de su domicilio. En el medio de esta recuperación, lo hisoparon y dio positivo para COVID-19. Según sus sospechas, se habría contagiado en algún momento desde que subió a la ambulancia que lo socorrió y su estadía en el centro médico. Más allá de esto, en un audio que le envió a Confrontados, el programa que conduce Marina Calabró por El Nueve, llevó tranquilidad: “Tuve COVID-19, pero lo transité asintomático, no tuve nada de lo que venimos escuchando todos estos meses”.

El sábado 19, Nacho Viale volverá a ponerse al frente de los programas de Mirtha Legrand

Por otra parte, hizo referencia a la tranquilidad de haber pasado por la enfermedad sin mayores complicaciones y de no haber contagiado a otras personas. “Estoy contento de haber transitado esto sin síntomas y muy aliviado de poder saludar ahora a mis padres y a mi abuela, a la que no veo hace mucho”, comentó y aclaró que todos los que estuvieron con él se sometieron a los estudios correspondientes: “Todos los que estuvieron en contacto conmigo se hisoparon y les dio negativo. Ya llevo 9 días y mañana ya estaré liberado para poder salir”.

El productor, a raíz del accidente que tuvo, no se movió de su casa. De a poco se va recuperado de las lesiones y los golpes, pero todavía sigue con mucho dolor en una pierna. No la puede apoyar con firmeza y le cuesta mucho caminar. El hematoma que tenía cerca de la cadera le fue bajando y le tomó casi toda la extremidad.

Por otro lado, en el audio hizo referencia a que recién el sábado 19, si todo marcha bien y logra pisar sin mayores dificultades, se reincorporará a los programas de Mirtha Legrand, que hoy lleva adelante Juana Viale. “Más allá de que estoy bien, de que me dio negativo y ya estoy curado, voy a seguir unos días más en casa porque la recuperación del accidente que tuve con la moto me va a llevar unos días más”, contó.

En los últimos días el rumor estaba instalado. Sin embargo, Calabró indicó que él se demoró unos días en brindar la confirmación porque primero quería contárselo a su abuela. Así como ocurrió el día del choque, que rápidamente se comunicó con ella para que lo escuche y no se preocupara, también hizo lo mismo en este caso. La diva de los almuerzos vive con mucha angustia el confinamiento, el no poder hacer sus programas y ante esto, no le quieren dar disgustos. Con el negativo en la mano, la llamó y le contó.

En los próximos días irá a visitarla, siguiendo los protocolos necesarios, para tranquilizarla. Desde que comenzó la cuarentena, hace ya más de 170 días, únicamente él y su mamá, Marcela Tinayre, son quienes la visitan y le llevan lo que necesita de la calle.

SEGUÍ LEYENDO

La palabra de Juan Marconi tras el escándalo en la final de El gran premio de la cocina

Cinthia Fernández habó por privado con Defederico tras la provocación por quedarse sin trabajo