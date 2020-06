“Estábamos solos en la casa de los padres en la escalera y sacó un arma, me puso un arma en la cabeza y me dijo que no lo iba a dejar y me obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza”, relató y brindó detalles escalofriantes: “Me hacía que le toque el pene, me decía ‘¿ves como estoy?' el típico ‘ves como me ponés'. La situación le daba morbo, le calentaba y le hacía parar el pito. Fueron los peores diez minutos, creía que me moría, pensaba ‘a este imbécil se le va a escapar un tiro y me muero’. Y pensaba en Barbie”.