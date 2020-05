Luego habló de “todas las estafas económicas” que sufrió durante sus años de matrimonio. Y dijo que, con el tiempo, entendió que hay mucho que no va "a recuperar” porque ya venció el plazo establecido para hacer el reclamo. “Hay dinero que perdí y no importa. Yo eso lo voy a reconstruir. Pero ahora lo estamos intimando (a Contardi) para que pague los alimentos que no pagó jamás. Así que hay que embargarlo. Y si bien es una persona que no tiene un sueldo, se maneja con auto y paga la nafta, así que algo debe tener”, aseguró.