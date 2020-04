"La candidatura surgió con una propuesta de un espacio donde ya me encontraba. Antes de Gran Hermano me había afiliado al radicalismo, en el 2013, cuando cumplí 18. Antes de eso ya militaba de alguna forma, me reunía, iba a charlas, participaba de disertaciones de dirigentes de distintos partidos para encontrarme con un mejor panorama y entender la situación de todos. Opté por afiliarme a la Unión Cívica Radical y hace un tiempo me llegó la propuesta por parte de Pablo Velázquez, candidato a intendente por el frente Juntos por el Cambio”, explicó.