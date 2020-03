“Cuando muchos pensaban, incluido yo, que íbamos a durar unos meses apenas. Y hubiese sido lo mejor seguramente para todo el ambiente, pero no. Nos fuimos expandiendo, fuimos creciendo y nos convertimos en el programa icónico del espectáculo e histórico de la televisión argentina. Pocos programas han estado 20 años al aire y de manera ininterrumpida. No nos paró nada... no nos pararon los cacerolazos, no nos pararon las terribles inundaciones, no nos paró la nieve, tampoco las crisis y los cambios de gobierno”, continuó Rial.