En uno de los tramos de su presentación, Cazzu paró todo para reflexionar en voz alta sobre el comportamiento de los varones ante una canción cantada por una mujer: “¿Se dieron cuenta de que cuando nos gusta un tema que lo canta un varón, lo cantamos todos? Las chicas, los varones, todos. Pero por alguna extraña razón, cuando te gusta un tema que lo canta una chica, los varones no quieren cantar. No quieren cantar, dicen ‘me lo sé el tema, pero mmmm’. No les pinta, ¿viste?”.