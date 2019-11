“Estoy enojada, por supuesto, por dos razones. Primero, por la injusticia que estoy viviendo, y fundamentalmente porque el Tribunal de Disciplina, en la sala 1 en particular, que es el que me sancionó, dio a conocer la sentencia antes de comunicármelo a mí: yo todavía no estoy notificada, no me avisaron. No leí la sentencia, no me enteré, es una irregularidad muy grande, por algo estoy pidiéndole al Colegio Público, no solamente que tome medidas contra la sala, porque en definitiva es una irregularidad, hay que hacer una investigación”, expresó la reconocida abogada en la mesa de Mirtha Legrand.