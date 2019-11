Conocida la sanción, Rosenfeld expresó su repudio en un video que subió a su cuenta de Instagram. “Este corazón de abogada y esta cabeza dedicada al ejercicio de la profesión no me la va a sacar nadie. Jamás revelé ni revelaré ninguna de las cosas que me dijo el señor Juan Darthés el día en que tomé la decisión como mujer de apartarme de su defensa”, explicó. El título del contenido era toda una definición: “Por ser mujer me condenan. ¿Quién se consideró Dios para juzgar mis convicciones?”.