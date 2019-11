A Tu parte del trato llegó por casting. Polka cuenta con una base de datos de distintos artistas, y Pololla daba con el fisic du rol para hacer de Cabré. “Buscaban gente similar en términos de contextura física. Y yo me parecía en el cabello. Se contactaron conmigo, me pidieron fotos en ropa interior, y me terminaron llamando”, cuenta, y recuerda cómo fue el proceso de la grabación de la escena. “Un equipo de arte que se puso la 10 y me dibujaron los tatuajes que tenía Nico. ¡Era un montón tener un equipo que me tatuara! Cuando se escuchaba ‘¡Corten!’, enseguida había dos vestuaristas poniéndonos una bata para que no estemos expuestos. Es que había 20 personas, muchas cámaras. Y yo nunca había hecho algo así”.