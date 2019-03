Sin embargo, no será la única película argentina con posibilidades de ser galardonada, ya que la coproducción La noche de 12 años cuenta con seis nominaciones, entre ellas como Mejor Película Iberoamericana y el Platino al Cine y la Educación en Valores, y la coproducción argentina Yo no me llamo Rubén continúa su camino hacia el Premio Platino a la Mejor Película Documental.