Hijo del carpintero Feliciano Hoffmann y María Ester Frenzel, de chico había sufrido muchas carencias. "Me cuesta volver al lugar que me produjo algún dolor. Como a la casa de papá y mamá, dónde nunca volví. Me da mucha tristeza. Haber tenido una infancia de pobreza, en el momento te duele. Pero te enseña mucho. Yo, muchas veces me he ido a la cama tomando café con leche porque no había laburo. Y mamá no nos lo decía para que no sufriéramos. Eso y mil cosas más. Como tener un '7' en el pantalón que usaba para el colegio secundario y, como no había guita para comprar otro, vivir tapándomelo con la mano para que no me lo vieran", contaba Sergio.