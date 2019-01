Si bien nació en Caracas y vivió gran parte de su vida en Buenos Aires, el país en el que tiene mayor cantidad de seguidores es México: "No sabría explicar bien a qué se debe este fenómeno. Cuando comencé con mi blog no me focalicé en un país en particular. De hecho, cada vez que narro un video trato de matar el acento argento-venezolano que me he creado y trato de hacer un producto uniforme para todos. Han nacido frases mías que se han hecho memes, es algo internacional".