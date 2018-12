—Trato de ir cuatro veces por semana al gimnasio. Tuve problemas en un disco y se me hace muy difícil. Entreno dos meses, me lesiono, me agarra dolor, y ahí es como que dejo y me cuesta mucho volver. Yo digo que más vuelvo al gimnasio de lo que voy. Y ya ahora se me está complicando ir a correr. A partir de este problema en la espalda entreno menos de lo que me gustaría, con menos peso. Lo hago más para la cabeza, es como que me relaja, me saca pensamientos y siento que hice algo bueno por mí en el día.