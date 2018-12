A los ídolos no se los cuestiona: una frase que ya no aplica demasiado. Se cuestiona a todos, y aunque algunos salen más o menos indemnes, a ciertas cuestiones mediáticas, nadie se salva. El 2018 será el año que Ricardo Darín recuerde como aquél en el que su pátina intachable tuvo un punto negro, un cuestionamiento severo no de una; de dos compañeras de trabajo, en coincidencia a tiempos de integración, igualdad para las mujeres y condena social al machismo, maltratos o casos de acoso.