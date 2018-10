—Sí. Mirá, por ahí me levanto a mitad de la noche para ir al baño y estoy durmiendo con mi hijo, me asomo a la habitación a ver si está bien, todavía me asomo a ver si respira, ¿viste? Esas cosas. Tiene 13 años, más bien que respira. Mejor que yo respira. Y lo ves grande y decís: "Oh, ¿te acordás cuando me entraba en una mano?". O escuchás discos viejos, no de uno mismo sino discos viejos, y decís: "Huy, ¿te acordás ahí, cuando bailamos lentos con Billy Joel?". Me pasa cuando me encuentro colegas ahora, cuando me encontré con Pedro Aznar, o con David (Lebón), o con Charly (García) en alguna situación y decís: "Yo a este tipo lo iba a ver de chiquito; me tomaba el (tren) Sarmiento, me iba hasta el Club Obras Sanitarias a comprar la entrada y esperaba 15, 20 días que aparezca el show". Me parece que la gente de mi generación es más melancólica que los millenials. Pero no lo digo como algo ni bueno ni malo, como un dato de la realidad. Tal vez le damos más espesor al pasado de lo que debiéramos.