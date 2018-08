—Para nada. Ser creador de algo no necesita la tutela constante. El Marginal es un hijo de lo colectivo, amén de que la idea original de volver a hacer algo a la cárcel haya sido de Sebastián Ortega. Pensar que El Marginal es obra de una sola persona es un poco naif, y lo de apego o no apego es una pregunta tendenciosa. Mi obra en El Marginal estuvo en el génesis, junto a Guillermo Salmerón en los guiones de la primera temporada. Por razones personales no pude dirigir esa temporada y me habían quedado las ganas, así que aproveché estos dos capítulos para despuntar el vicio y también seguir intentando despegarme de un paisaje que me resulta ya un poco tedioso. Pero El Marginal va a seguir porque, repito, es un trabajo que se construyó en equipo.