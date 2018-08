Al darse cuenta del revuelo que generó su pedido, la actriz de la tira 100 días para enamorarse escribió: "Hubo suelta de trolls". Sin embargo, el escándalo fue creciendo a tal punto que este tema fue noticia en varios medios. "Llego de trabajar y leo en diarios que hablan de mi intolerancia. Mi error tal vez, no decir si 'søs provida aborto clandestino y me seguís insultando, no me sigas, evítame el trabajo de bloquearte. Atentamente'", explicó Peterson.