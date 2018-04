El disco, que también se llamará Corazones Guerreros, estará disponible desde el próximo 13 de abril en Spotify, Youtube, Amazon music, Apple music, Google Play music y el resto de las más importantes plataformas digitales de música. Contará con temas como "La Familia", "Soy obediente", "Hay que reciclar", "Amo a mi mascota", "Comer saludable", "Atrévete a Soñar", "No More Bullying" y "No tengas miedo".