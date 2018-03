La joven escribió un descargo esta semana en el blog Ya no nos callamos más y describió el hecho que tuvo lugar en 2006. "Conocí a José María Fernández, mejor conocido como Joe Fernández en el 2006 en el cumple de una amiga, en un pelotero para adultos (todo muy normal). Mi amiga cumplía 19, yo tenía 16 años y él 32. Como era una pendeja boluda que la flashaba que la tenía re clara, entré como un caballo y terminé yendo a la casa. Llegué y me atendió como una reina, su loft ahí en Palermo era hermoso y enorme. Entre charlas me empezó a besar y a tocar", aseguró la joven que hoy tiene 28 años.