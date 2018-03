El gusto a poco duraba desde 2002, cuando se presentaron en River para tocar algo más de una hora. No es que fuera una estafa, es que con el país quebrado, los Chili Peppers fueron uno de los pocos grupos que "bajaron" a dar un show internacional con una entrada a un precio razonable. El dólar había empezado a subir y ellos no cobraron mucho. Vale decir que volvieron en 2011, pero si algo tiene el público argentino es memoria, y ese show corto se lo van a seguir cobrando. ¿O no?