"Hace nueve meses que estamos en pareja, pero decidimos no mostrarnos porque a él no le gusta la exposición, y yo decidí cuidarlo. Pero hace unas semanas, cuando le dije que iba a cantar en Dolores con El Cuarto Soda, dijo que quería acompañarme… ¡Qué me quería ver! Primero porque nunca lo hice en vivo, y segundo porque es fanático de Soda", confesó la actriz.