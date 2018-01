Allí aprovecharon para descansar y mostrar sus lomazos en las paradisíacas playas asiáticas. "My husband is my life… Love you (mi esposo es mi vida… te amo)", escribió la modelo en una foto con el futbolista. "Every love story is beautiful, but ours is my favorite (cada historia de amor es hermosa, pero la nuestra es mi favorita)", publicó en inglés -al igual que casi todas sus últimas publicaciones- junto a una imagen en la que se puede observar al delantero del Inter de espaldas.