Franco era muy apreciado por los Tinelli en general, y su suegro en particular: "Adoro a su familia porque me hizo sentir como en casa", dice el líder del grupo Té para tres (como la canción de Gustavo Cerati) quien vive solo desde hace un año en un departamento de Vicente López; la adaptación a ese cambio le costó ¡todo un año! ¿Cuánto tardará en superar el duelo por el fin de su noviazgo con la it girl? No se sabe. "Cande es extraordinaria, sensible y con grandes valores", destaca Franco.