Fue intérprete de Boby Goma, el gracioso y torpe personaje que acompañó a Marcelo Tinelli durante sus primeros años en televisión. "Fue un quiebre en mi carrera, él me permitió laburar de lo que me gusta. No me molesta que mi nombre haya quedado 'pegado' al personaje, al contrario, me encanta. Adoro a Boby Goma, fue una época maravillosa", cuenta a Teleshow.