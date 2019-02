No hay dudas de que James Cameron le vio un gran potencial a la historia. Y Robert Rodriguez es un director que ama la acción, la fantasía y el género. Desde la mítica El Mariachi hasta sus producciones más bizarras como Del Crepúsculo al amanecer o Machete, el cineasta ha plasmado en la pantalla historias cargadas de personalidad y rebosantes de entretenimiento. Battle Angel: la última guerrera no es la excepción, es su filme más caro y grande, un despliegue visual impactante que no pierde jamás la impronta de su creador.