La trama se desarrolla entre la primera y la segunda parte, pero ese no es el mayor problema, es un recurso válido, el inconveniente mayor es que el director Victor Salva, deshace toda la mística construida en aquellos filmes. El bajo presupuesto, además, se hace notar en el vestuario y maquillaje de la criatura (que aquí se muestra demasiado), que ya no luce tan amenazante como antaño (y además casi todas las secuencias transcurren a la luz del sol, perjudicando la tensión y mellando la sensación de peligro). Y como si fuera poco, el exceso de efectos digitales, le quita el encanto de la "serie B" clásica, aquella que se valía de FX manuales. El CGI no hace más que atentar contra la credibilidad de las escenas sangrientas.