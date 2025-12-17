Teleshow

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La exparticipante del reality compartió su emoción con sus seguidores al hacer realidad una de sus metas personales

Daniela Celis, reconocida por su paso por Gran Hermano y su rol como influencer, sorprendió a sus seguidores al compartir el sueño que logró cumplir este miércoles. A pura emoción, la exparticipante del reality generó repercusión al mostrar el objetivo que había alcanzado: la compra de su primera camioneta, en rigor una SUV. Entre fotos y sinceras palabras, la joven transformó la situación en un símbolo de superación.

En el video compartido con sus más de dos millones de seguidores, Celis aparece firmando los documentos que la acreditan como propietaria del vehículo, visiblemente emocionada por alcanzar una de sus metas más importantes. “Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”, escribió junto a las imágenes. En el clip, la exjugadora sonreía a cámara al tiempo que elevaba su brazo en alto como símbolo de euforia.

Más tarde, Daniela compartió una fotografía abrazando su nueva camioneta desde la parte trasera, tapando la matrícula del vehículo. En esa imagen, la influencer expresó su gratitud con un mensaje dirigido a la vida, a Dios y al universo. “Feliz de poder terminar el año de esta manera. Gracias vida, gracias Dios, gracias universo”, afirmó.

Este logro fue celebrado por su comunidad digital y marcó el inicio de una nueva etapa en la vida personal de la influencer. Celis aprovechó la ocasión para destacar la importancia del esfuerzo y la dedicación en la consecución de los sueños, reafirmando el vínculo con quienes la acompañan desde su paso por la televisión hasta su consolidación en las plataformas sociales.

A principios de mes, Celis sorprendió a la audiencia de Luzu TV durante una emisión del programa Patria y familia al compartir una lista de metas personales que espera cumplir antes de 2026. Entre los objetivos mencionados, incluyó aprender un idioma, leer un libro, practicar algún deporte, reorganizar aspectos de su vida, devolverle la cuenta de películas a su hermana, crear su propio perfil en la plataforma y saldar todas sus deudas antes del inicio del próximo ciclo.

Con su celular en mano, lainfluencercomenzó a enumerar sus objetivos:“Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, leyó en voz alta. Ante la consulta sobre sus preferencias literarias, Celis admitió: “No lo sé todavía”, y luego lanzó la frase que marcó la jornada:“¡Nunca en mi vida leí un libro!”.

La revelación de que nunca ha leído un libro en su vida generó un intenso debate tanto en el estudio como en las redes sociales, donde se discutió el papel de los influencers en la cultura popular y su relación con la lectura.

Durante el programa, la confesión de Celis provocó reacciones inmediatas entre sus compañeros. Fefe Bongiorno, productor del ciclo, le preguntó en tono de broma si conocía los libros de Martín Dardik, integrante de Luzu TV, a lo que Celis respondió que le sonaba el nombre. Fede Popgold, conductor del espacio, sumó humor al sugerir que El Eternauta había sido escrito por Dardik, comentario que Daniela recibió entre risas y con una respuesta ingeniosa sobre la dificultad de escribir un libro.

Este episodio se suma a un año especialmente exigente para la influencer, marcado por desafíos tanto en el ámbito profesional como en el personal.

En este contexto, Celis ha manifestado su determinación de reorganizar su vida y cumplir los objetivos que se ha propuesto, con la mirada puesta en iniciar el 2026 libre de obligaciones financieras y con una renovada perspectiva personal y profesional.

El cierre de este ciclo encuentra a Celis celebrando la concreción de sus metas y proyectando una nueva etapa, marcada por la satisfacción de haber alcanzado un objetivo largamente esperado.

