El divertido paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández por las calles de Londres

Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutaron de un paseo navideño por las calles iluminadas de Londres

Entre abrigos, gorros y adornos, Valentina Cervantes y Enzo Fernández cuentan los días para celebrar la Navidad en familia. Desde el armado del arbolito hasta las decoraciones de la casa, la pareja compartió en sus redes sociales su entusiasmo por las fiestas. Así las cosas, este miércoles, la influencer y el futbolista mostraron su divertido paseo por las calles de Londres.

El primero en compartir las imágenes del romántico recorrido fue el mediocampista del Chelsea, quien mostró ante sus más de tres millones de seguidores una foto en la que se veía a Cervantes de espaldas mientras caminaba por las calles de la capital. La joven, quien mantenía sus manos en los bolsillos, lucía un tapado marrón al tiempo que observaba las decoraciones de la ciudad.

En paralelo, la joven reposteó la story de Fernández y agregó otra postal de su recorrido nocturno. Ante un cielo oscuro, y plagado de nubes, la pareja caminó delante del palacio de Buckingham -la residencia oficial​ del monarca británico en Londres, la cual​ también se utiliza para ceremonias oficiales, visitas de Estado y visitas turísticas-.

Minutos después, Valentina también compartió una romántica foto con Enzo. En la misma, la pareja parece darse vuelta hacia la cámara. Mientras Cervantes sonríe al lente, Fernández sostiene una bebida caliente y mira de reojo hacia la calle.

En la postal, Enzo destacaba por su chaqueta negra de textura afelpada con detalles blancos en las mangas y un gorro tejido negro que cubría la mayor parte de su cabeza. Además vestía un pantalón de mezclilla azul claro y llevaba la barba cuidadosamente recortada. A su lado, Valentina lucía un abrigo largo de color beige, con el pelo suelto y liso que caía sobre sus hombros. Ella llevaba un maquillaje sutil y una expresión sonriente, mientras tomaba la mano de su pareja. Ambos aparecían tomados de la mano, rodeados de transeúntes y con escaparates y luces navideñas como fondo.

Semanas atrás, Valentina había compartido cómo habían vivido el armado del árbol navideño en familia. En las primeras imágenes que la influencer había compartido con sus más de tres millones de seguidores podía apreciarse el vínculo entre los hijos de Valentina. En el clip, Olivia llevaba a Benjamín en un recipiente con ruedas, gritando y recorriendo todo el living. Luego, en su siguiente posteo, Cervantes dejó en claro que contaba con ayuda. “Mis elfos”, escribió en la imagen que mostraba a Lara Pugens y Tomás Cervantes poniendo las luces del árbol.

Enzo Fernández, Valentina Cervantes y sus hijos posan frente a la rueda de la fortuna tras una jornada de juegos y premios (Instagram)

En su siguiente posteo, el joven compartió una divertida foto en la que Valentina estaba sentada al pie del árbol. “Se cayó un juguete”, escribió el ser querido de la influencer para retratar el momento con un emoji de una cara riendo. Después de un largo trabajo, la pareja de Enzo Fernández compartió el resultado. El árbol se encontraba totalmente decorado con peluches de duendes, ositos y bolas rojas.

Con la situación más controlada, Cervantes compartió una foto de Olivia y Benjamín subidos a una escalera metálica, listos para agregar los retoques finales al árbol. En la foto, ambos pequeños sonreían ante la cámara, demostrando el momento de felicidad que vivían.

Más allá de esto, la familia también vivió la previa de la Navidad fuera de su hogar. Una semana atrás, la pareja realizó un recorrido navideño en una feria nocturna típica del invierno europeo, donde el aire fresco cortaba pero el ánimo era cálido. Entre luces chispeantes, una imponente rueda de la fortuna y el bullicio de familias y grupos de amigos, Enzo Fernández y Valentina se mostraron más cerca y relajados que nunca. En las fotos, ella llevaba un abrigo de peluche negro y una gran sonrisa, él vestía un buzo grueso con capucha y patrones circulares, ambos evidenciando el esfuerzo compartido por hacer de esta Navidad, a miles de kilómetros del hogar, una verdadera fiesta en comunidad.