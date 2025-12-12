Teleshow

El desafío del hielo: Evangelina Anderson, Sofía la Reini y Sofía Martínez revolucionaron MasterChef con un trend viral

En medio de las pausas en la grabación del reality de cocina las mujeres se animaron a subir la temperatura de las redes

Guardar
El desafío al que se sumaron Evangelina Anderson, Sofía Martínez y la Reini Gonet (Video: Tik Tok)

El clima de camaradería y diversión sigue creciendo en la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe), donde las figuras de la nueva edición se animan cada vez más a sumarse a las tendencias virales fuera de la competición. En los últimos días, Evangelina Anderson, Sofía la Reini Gonet y Sofía Martínez se convirtieron en protagonistas de un TikTok que rompió la rutina televisiva: juntas, desafiaron el popular trend de “Dame hielo” y desataron risas, bromas y un auténtico revuelo en redes sociales.

El video, grabado con el sol de frente, capturó el momento exacto en que las tres participantes se pasaron un hielo con la boca, optando por la versión más picante y atrevida del challenge. En medio de risas y gestos cómplices, las mujeres invitaron al Chino Leunis a sumarse al reto, pero él se negó de inmediato y se alejó de la cámara, provocando aún más carcajadas y una serie de comentarios ingeniosos de los usuarios de TikTok: “Un movimiento que hacía el Chino y dormía en el techo de la casa”; “El Chino Leunis ‘piensa en la Biblia, Ned’”; “El Chino: tranqui amor, son solo compañeras del laburo!”; “Jajaaj el que dormía afuera era el Chino”; “El Chino no entendía porque estaba ahí jajjasja”; “Mis amigas y yo después del primer vaso de fernet”; “El Chino: apaga eso no me quemeeeee”, fueron solo algunas de las reacciones que celebraron la secuencia.

El éxito del video fue tal que Sofía la Reini Gonet decidió realizar una segunda versión del challenge, pero en clave “soft”: esta vez invitó a todos sus compañeros a grabar un TikTok donde, en lugar de pasarse hielo con la boca, simplemente bailaron y se divirtieron frente a la cámara, mostrando la buena onda y la libertad con la que viven las jornadas de grabación.

La versión soft del mismo trend en las cocinas de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

Ambas publicaciones dejaron en claro que, más allá de la presión del certamen y la competencia culinaria, la complicidad y el humor entre los participantes forman parte de la fórmula que mantiene a MasterChef Celebrity como uno de los programas más seguidos y comentados en redes sociales.

La complicidad no se da solo entre los compañeros. Wanda Nara celebró su cumpleaños número 39 de una manera tan atípica como auténtica: trabajando en plena jornada de grabación de MasterChef Celebrity (Telefe). Pese a las obligaciones laborales, la producción y el elenco del ciclo no dejaron pasar la oportunidad de agasajar a la conductora con una fiesta sorpresa, demostrando el afecto y el compañerismo que se respira en los pasillos del canal. La consigna del día fue dejar las recetas por un momento y volcar la atención hacia la empresaria, quien se mostró emocionada y agradecida ante el cariño de sus pares.

Anderson, antigua adversaria y hoy vecina y compinche, fue una de las primeras en compartir los detalles del backstage. Subió a sus historias un video en el que se ve a Wanda junto al resto del equipo sentados en el piso, posando con alegría mientras le cantan el “Feliz cumpleaños” e improvisan una selfie grupal. “Cumple de la jefa”, escribió Eva, destacando el espíritu de familia que se generó en el set e inmortalizando el instante para sus seguidores.

Evangelina, La Reini y Sofía
Evangelina, La Reini y Sofía tienen la misma ropa que en el TikTok por lo que fue grabado el mismo día del cumpleaños de la conductora (Instagram)

Minutos después, Anderson sumó una foto junto a Wanda y a otras dos compañeras de la cocina: Sofi La Reini Gonet y Sofía Martínez, sellando la postal femenina de la jornada y dejando en claro la fortaleza de los lazos que se generan, aun en un entorno competitivo. Leandro Chino Leunis, otro de los participantes, no se quedó atrás: compartió videos mostrando el ambiente festivo, con saludos por doquier y los buenos deseos que inundaron todo el estudio.

Uno de los hitos emotivos de la tarde lo protagonizaron las hijas de Wanda y Mauro Icardi, que fueron las encargadas de sostener la torta de Hello Kitty en el corazón del festejo. Mientras todos le cantaban y celebraban su vida, Wanda se fundió en un abrazo con sus pequeñas, redondeando un momento familiar, conmovedor y sentido.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonSofía MartínezSofía la Reini GonetChino Leunis

Últimas Noticias

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

Tras su separación de Darío Cvitanich, la periodista se mostró relajada, disfrutando de la tranquilidad de su hogar

Chechu Bonelli hizo estallar las

Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita: “Yo la re quiero, ella no me quiere a mí”

Las modelos compartieron pantalla en el Bailando, en el año 2021, y durante ese tiempo protagonizaron algunos cruces y momentos de tensión

Guillermina Valdés habló de su

El video de Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko en el show de Shakira que despertó rumores de romance: “¿Será?”

La abogada fue vista junto al histórico locutor en el último show de la cantante colombiana en Buenos Aires

El video de Ana Rosenfeld

Laurita Fernández fue al concierto de Shakira con un misterioso acompañante y alimentó rumores de un nuevo romance

El periodista Gustavo Méndez compartió el video de la bailarina muy cerca de un joven, al que ella no quiso identificar

Laurita Fernández fue al concierto

Luis Brandoni no hará temporada en Mar del Plata por indicación médica: el gesto solidario de Gerardo Romano y Ana María Picchio

Sus colegas aceptaron cambiar la locación de su obra “El Secreto” para que el actor se presente en Buenos Aires junto a Soledad Silveyra con “Quién es quién”. Teleshow habló con el productor Carlos Rottemberg para saber cómo continúa la recuperación del laureado intérprete

Luis Brandoni no hará temporada
DEPORTES
La extraña razón por la

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

El emotivo reencuentro de Facundo Mena con el club que lo vio nacer: “Sentí que mi viejo estuvo conmigo”

El emotivo video de Lionel Scaloni dedicado al Maestro Tabárez en un homenaje en Uruguay: “Nunca olvidaré tus palabras”

TELESHOW
La evolución de la salud

La evolución de la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cuándo podría recibir el alta

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita: “Yo la re quiero, ella no me quiere a mí”

El video de Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko en el show de Shakira que despertó rumores de romance: “¿Será?”

Laurita Fernández fue al concierto de Shakira con un misterioso acompañante y alimentó rumores de un nuevo romance

INFOBAE AMÉRICA

Fallas, un descenso sin frenos

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales

Un informe alertó que hasta 14 millones de personas podrían morir por los recortes a la ayuda humanitaria

La Fed de Estados Unidos renovó el mandato de once de sus doce presidentes regionales

La Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva para el ex presidente Luis Arce por corrupción