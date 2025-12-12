Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

El sugerente video de Chechu Bonelli tras el escándalo con Darío Cvitanich

Tras semanas de polémica, escándalo y sufrimiento, Chechu Bonelli parece haber dado la vuelta la página a su separación con Darío Cvitanich. Incluso, días atrás, la periodista había contado cómo fue su encuentro con su expareja e Ivana Fiueiras en un boliche. Así las cosas, la modelo sorprendió a sus seguidores con unas sugerentes imágenes, las cuales reflejaron cómo disfruta de su intimidad y soltería en la tranquilidad de su hogar.

“Mi cita de hoy, mano a mano conmigo misma”, comenzó diciendo la comunicadora en su story de Instagram junto a un emoji con ojos de corazón. En la foto, Bonelli aparecía maquillada, con los ojos delineados, luciendo aros y un vestido marrón. Acto seguido se filmó en el living, descansando en el sillón. Mientras se acomodaba el pelo y miraba a cámara, lanzaba una sutil sonrisa y una sensual mirada a sus más de 587 mil seguidores.

Tras su separación de Cvitanich, Chechu Bonelli contó que tuvo una cita con ella misma

Ya en la mañana de este viernes, Chechu volvió a comunicarse con sus fans al compartir una story. “Buen día, si, sí, caripela de dormida”, escribió refiriéndose a su cara de sueño. En la imagen tomada frente al espejo, la periodista lucía un pijama de dos piezas con cuadros rojos y grises. Al bajarse el elástico del pantalón, la modelo dejaba ver su delgado abdomen y sus caderas.

Así las cosas, la expareja de Darío Cvitanich decidió salir de su casa y disfrutar del día soleado, el cual marcaba el inicio del fin de semana. Luciendo un conjunto deportivo, la joven tomó sus lentes, un par de auriculares y salió a divertirse en rollers por la ciudad.

Días atrás, con el duelo de su ruptura en la etapa final del proceso, Bonelli se animó a hablar con la prensa y contar cómo vive su separación y la llegada de Ivana Figueiras a la vida de su exesposo. Cuando le consultaron sobre cómo vivió este tiempo y el “proceso de sanación”, Chechu no esquivó el dolor. “Renacimiento, podríamos decir también. No, estuve hecha un trapo. Mal, mal, durante mucho tiempo. Llorando todos los días, pero bueno, permitiéndome también vivir y pasar ese proceso, que fue un poco un proceso de curación, de depuración. Yo durante muchos años de mi vida prioricé a otra persona por encima de mi vida. Fue acompañar a sol y sombra a esa persona con la que decidí casarme, con la que decidí tener hijas, con la que decidí formar una familia. Y después todo eso, bueno, se desmoronó por distintas situaciones de la vida”, dijo en Sálvese quien pueda (América).

La periodista y conductora repasó la vida “nómada” que llevó siendo pareja de un deportista: “No es fácil mantener una relación, no es fácil ser compañera de un deportista. Fui como emigrando todo el tiempo y teniendo una vida muy nómada de un lugar a otro, y creo que también eso me hizo como no sentirme ni de este lugar, ni de ese, ni del otro, y como que en cada lugar fui dejando algo mío y cuando volví me sentí un poco vacía. Y digo: ‘¿Y ahora quién soy?’”.

Las sugerentes fotos de Chechu Bonelli en medio de su cita con ella misma

Ante la consulta sobre si esperaba este desenlace, Bonelli admitió: “Todas las parejas tienen crisis, y yo lo que siempre dije es que pensé que iba a ser nuestra primera crisis grande y que íbamos a sacarla adelante. Nunca me imaginé que en nuestra primera crisis fuerte íbamos a terminar de esta manera. Fue como muy tajante todo. Nunca fui de ser muy mediática tampoco. Siempre traté de mantener un perfil superbajo en todo momento de mi vida, mi profesión. Y bueno, obviamente, todo esto hace ruido”.

Y siguió: “Al principio, no estaba capacitada para poder tomar contacto, salir a declarar: ‘Che, chicos, miren, estoy mal’. Tal vez tendría que haber dicho: ‘Che, estoy mal, no quiero hablar’. Eso sí lo asumo. Pero no podía ni siquiera hacer eso. Falté durante mucho tiempo al canal también porque no estaba capacitada emocionalmente para salir al aire. Me ha pasado de ir al canal y estar haciendo un resumen de un partido de fútbol y quebrarme y decir: ‘Cecilia, dale, dale, dale, dale, dale’, y cambiar el chip y seguir adelante. No fue fácil”.

Más allá de esta situación, los que tampoco atraviesan un momento sencillo son Cvitanich y Figueiras. Tras anunciar su distanciamiento, la pareja parece ir reconciliándose poco a poco. El primer indicio de este acercamiento se conoció en Infama, donde el panelista Oliver Quiroz afirmó: “El viernes salieron a cenar”. Esta información generó especulaciones entre los presentes, quienes comenzaron a analizar la posibilidad de un regreso sentimental. El mismo Quiróz, tras consultar con personas cercanas a Figueiras y Cvitanich, agregó: “Hablé con el entorno de los dos y lo que me dicen es que no quieren exponerse más”.

Esta declaración fue interpretada como una señal de que ambos buscan mantener un perfil bajo, lejos de la atención mediática que caracterizó su ruptura anterior. Las reacciones del resto de los periodistas en el programa no tardaron en aparecer. Marcela Tauro sugirió que, si la intención de la pareja es evitar la exposición, lo más prudente sería no continuar amplificando el tema en los medios. Karina Iavícoli con tono irónico, comentó: “Y… se tienen que ir a vivir a otro país”, aludiendo a la dificultad de mantener la privacidad en el ambiente de la farándula local. Finalmente, el periodista que aportó la información inicial fue contundente: “Están retomando la relación”, lo que reforzó la idea de que la reconciliación podría estar en marcha.