Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

El músico colombiano visitó MasterChef Celebrity. La conductora admitió que casi tuvo algo con él y terminó postulando a otra famosa para que el cantante tenga una cita

La conductora, luego de la visita del artista colombiano, lanzó una bomba sobre su pasado amoroso (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El despliegue de un camión cargado de ingredientes típicos y una consigna inesperada transformó la dinámica habitual de Masterchef Celebrity Argentina en la séptima semana de competencia. La aparición de Sebastián Yatra marcó el inicio de una jornada centrada en sabores de Colombia, logrando alterar el ambiente del certamen culinario. Wanda Nara, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad para recordar un acercamiento que tuvo con el artista y terminó proponiéndole una cita con su hermana, Zaira Nara.

El artista, invitado especial de la velada, compartió su entusiasmo por la gastronomía de su país y explicó que, junto al jurado, definió los desafíos de la noche. En palabras de Yatra: “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero”, aludiendo a su pasión por las alitas picantes como uno de sus platos predilectos.

La conductora se refirió a Yatra como “mi colombiano favorito” al dar la bienvenida al show, a lo que el cantante respondió recalcando haberse deleitado con la popular torta de manzana de la anfitriona. Más adelante, al pedirle un consejo para los participantes, Yatra fue claro: “Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa”.

Wanda Nara recordó su acercamiento
Wanda Nara recordó su acercamiento con Sebastián Yatra y terminó proponiéndole que salga con su hermana, Zaira (MasterChef Celebrity, Telefe)

En una conversación entre Maxi López, Wanda Nara y el cantante de numerosos éxitos, el exfutbolista comenzó lanzando una broma de doble sentido. “Yo te voy a enseñar a preparar la hamburguesa con queso”, lanzó, mientras veía a su exesposa llegar a la estación, en alusión a unos mensajes eróticos que se habían filtrado de Mauro Icardi. “No le sigas el chiste”, le pidió ella. “No, no, porque hamburguesa llaman una parte mía que no vamos a tocar el tema”, completó.

“¿Hay alguna novia por ahí que cocina?”, indagó Maxi, en clave de periodista de espectáculos a Yatra consiguiendo que de una respuesta negativa y haciendo que Wanda la proponga a, nada más y nada menos, que a Zaira Nara. “Tengo una hermana”, comentó ella, mientras él se prendía y contaba entre risas que ya la conocía. “Me cae muy bien”, respondió él, divertido.

El músico visitó el reality culinario en una gala dedicada a cocina colombiana (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Pero el tema continuó y fue la animadora del programa quien terminó confesando que podría haber tenido una historia con el ex de Tini Stoessel. “Si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?“, fue la pregunta de Evangelina Anderson que disparó la revelación de Wanda. ”No, a mí Yatra ya me llamó“, aseveró, mientras Germán Martitegui la definía diciendo que ”ella siempre va diez pasos adelante".

Me llamó ya en el pasado, me mandó un collar de regalo y después no nos pudimos ver. Maxi lo sabe. Se lo dijo Yatra”, señaló, involucrando a su exmarido. “Hubo un ‘beboteo’. Hubo también un collar”, señaló el exjugador. Damián Betular también se sumó: “Hubo más cosas porque el viaje fue largo”. “Fue en un viaje a Brasil”, completó ella, siempre dando que hablar.

A nivel técnico sobre el desafío de la noche, el chef Germán Martitegui contextualizó la cocina colombiana como una fusión de herencias tradicionales, españolas y africanas, y exigió a los concursantes reproducir esa riqueza de sabores. Por su parte, Damián Betular anunció la selección de tres platos típicos que se debían replicar en un plazo de sesenta minutos, facilitando a cada equipo la receta y los ingredientes.

Sebastián Yatra junto a los
Sebastián Yatra junto a los jurados de MasterChef Celebrity (Telefe)

La competencia incluyó propuestas emblemáticas: Ajiaco con patacones y hogao, sopa compuesta a base de papa, pollo, choclo, crema, palta y alcaparras –preparada por Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo–; papas rellenas de carne y huevos pericos a cargo de Turco Husaín, Maxi López y Chino Leunis; y pescado envuelto en hoja de plátano con patacones, tarea de Eugenia Tobal y Marixa Balli.

