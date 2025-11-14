El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pases de facturas

El reciente cruce entre Rusherking y Martín Cirio reavivó el debate sobre los límites de las críticas en redes sociales y el impacto del hate en la vida de los artistas. Todo comenzó cuando el streamer, conocido por su estilo irónico y sus frecuentes polémicas con figuras del espectáculo, realizó comentarios despectivos sobre el nuevo restaurante de pastas que el cantante inauguró y promocionó en sus redes. Las burlas no solo apuntaron al emprendimiento gastronómico, sino que también cuestionaron el éxito musical del joven, sugiriendo que su incursión en la gastronomía respondía a un supuesto fracaso en la música.

Así las cosas, durante una entrevista en el ciclo Un mate con a través de Spotify, Rusherking decidió responder abiertamente a las críticas. El músico, que en el pasado optaba por mantener un perfil bajo, expresó su malestar ante la actitud de Cirio. “Siento que estoy haciendo cosas piolas como para que venga un loco sin contexto y me bardeé”, manifestó, visiblemente incómodo por la situación. El artista relató que al despertar se encontró con la opinión del influencer, quien, según sus palabras, “criticó cualquier cosa del restaurante”.

La reacción de Rusherking no se limitó a la indignación. El artista fue más allá y cuestionó la motivación detrás de los ataques de Cirio, señalando la contradicción de que alguien que ha sido blanco de críticas en el pasado ahora perpetúe ese mismo comportamiento. “Le mandé un mensaje porque él atravesó momentos de bardeo y la pasó mal. Me cuesta entender cómo alguien en esa posición puede seguir generando odio”, explicó.

En su análisis, el cantante también abordó el fenómeno del hate en redes sociales, al que definió como “gratuito, por cualquier cosa y sin fundamento”. Rusherking se preguntó por qué se ataca a quienes impulsan proyectos con esfuerzo y pasión, y subrayó el valor de emprender y generar empleo. “¿Por qué estás bardeando un proyecto de alguien que realmente está haciendo algo que le gusta, que le está metiendo, que genera empleo?”, planteó, evidenciando su incomodidad ante la falta de empatía y el clima hostil que muchas veces se vive en el ámbito digital.

Rápidamente, el clip llegó a manos de Cirio, quien no tardó en emitir una opinión: “Pero más que de cristal, es de papel, es generación de papel. Ya, criticando, pensé que iba a decir algo más pesado, y la verdad, criticando que no estaba tentado en serio la persona del video. Lo que yo dije fueron puras pel...., cosas que estaban diciendo en el chat sobre el restaurante, como que el chico que estaba hablando tenía voz de p..... Reíte, Darín, reíte. No estaba diciendo nada grave. No, no te estoy acusando de nada terrible. Hasta me cuesta responder en serio algo que fue dicho, en joda, estamos jodiendo, no estamos disertando en Harvard”.

Martín Cirio le respondió a Rusherking (Gustavo Gavotti)

Acto seguido, el streamer aclaró que él nunca criticó el emprendimiento de Rusherking: “Él es de una generación más de cristal, más de algodoncitos, que tengo que decirlo así y está todo bien eso, lo respeto cada uno, no voy a juzgar cómo se lo toma cada uno. El contexto este es de humor negro, punto. No dije nada grave, o sea, y eso que dije que se robó la idea, es una joda, se entiende. Lo que lo molestó fue que dije que su carrera despegó por María Becerra, cosa que es cierto, pero que eso no anula que él es talentoso y bueno en lo que hace”.

Continuando con su descargo, Cirio destacó cómo fue su vínculo con el cantante: “Él me mandó un mensaje, yo no le respondí porque no voy a recibir lecciones de moral de una persona llamada Rusherking. Porque las pocas interacciones que yo tuve con él fueron las siguientes. Me habla por privado Rusher y me dice algo de componer una canción juntos. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Queda ahí la mejor onda. Ese fue todo el momento que viene la cancelación, porque todo eso pasó en un transcurso de dos, tres meses. Cuando pasa la cancelación, ¡pum! Obvio que me deja de seguir. Entiendo porque capaz le dañaba la imagen que alguien lo asociara".

Para cerrar su intervención, el influencer le dedicó un largo parlamento al trato que recibió de Rusherking en los momentos de mayor éxito de su carrera: “Pero ¿saben quién me vuelve a seguir hace unos meses? Rusherking. Y me vuelve a mandar mensajes con la mejor onda. Eso en mi barrio se llama ser amigo del campeón. Mirá qué casualidad que justo las interacciones que yo tuve con él fueron los dos momentos míos más pegados. Si vos me venís con la verdad y con algo honesto, yo lo reentiendo. Si me venís haciéndote el pel... olvidate, no pasarás. Lo que yo recibí no fue hateo. Lo que a mí me pasó fue que me fabricaron pruebas intentando que todo eso pasara judicialmente para meterme preso. Básicamente estaban buscando encarcelar a una persona inocente. Porque muchas veces pasa que tratan de dar a entender como que yo ahora estoy haciendo lo mismo. No, yo no le invento nada, fue una pel... Yo jamás me burlaría de alguien porque no le está yendo bien, porque el éxito o el fracaso para mí realmente son dos cosas que no son reales, porque todo eso es muy pasajero. Lo único que es cierto es el esfuerzo. Eso siempre te va a generar algo, siempre va a tener un resultado bueno. Y también un consejo que no me está pidiendo Rusher, pero que lo doy, es si seguís con la música, seguís sacando música, eventualmente la vas a volver a pegar. Y yo voy a estar acá para celebrarlo".