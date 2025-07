El tierno baby shower de Carolina Amoroso en la recta final de su embarazo: “Es un ritual de transición”

Carolina Amoroso contó los detalles del baby shower que celebró con su círculo íntimo (Video: Infobae en vivo)

La cuenta regresiva comenzó para Carolina Amoroso, quien transita las últimas semanas de su embarazo y decidió celebrarlo rodeada de amigas, juegos y una temática que anticipa la dulzura de lo que viene. A poco más de un mes de convertirse en mamá por primera vez, la periodista abrió las puertas de su intimidad y mostró el emotivo baby shower que organizaron sus amigas, con detalles selváticos y mucho humor. Pero no solo lo contó en redes sociales: también lo relató en plena emisión de Infobae en vivo, donde, entre risas y reflexiones, dejó ver su costado más personal.

“Fue mucha producción con temática de animales de la selva, que yo lo elegí para mi bebito”, dijo Amoroso, quien espera la llegada de su primer hijo junto a su esposo, Guido Covini, a comienzos de septiembre. En paralelo, en su cuenta de Instagram mostró que la ambientación fue un universo completo: jirafas, leones y elefantes en miniatura poblaron cada rincón del lugar, decorado con globos verdes y dorados, vajilla temática y hasta una torta de un solo piso, alta e imponente. Un detalle no pasó desapercibido: en algunos vasos podía leerse “Baby V”, lo que abrió especulaciones sobre el posible nombre del bebé.

La periodista explicó que, a diferencia de algunas tendencias actuales que proponen baby showers más espirituales o alternativos, ella optó por la versión clásica: “Se usa un baby shower que no es como tal, sino el baby blessing, algo más hippie, que yo no lo hice. El mío fue tradicional”. Las organizadoras, tres amigas cercanas, no escatimaron en creatividad. Según relató con humor, armaron listas y consignas que sus invitados debieron completar con dedicación. “La gente tuvo que laburar mucho…”, bromeó.

"Lo elegí para mi bebito", aseguró la conductora al referirse a los detalles de la velada (Instagram)

Entre los juegos, no faltaron los clásicos. Hubo mímicas, desafíos y una sección donde los participantes debían predecir qué tareas asumirá cada uno de los futuros padres. “Estoy muy enojada con mis amigas porque nadie tiene fe en mi marido, sobre todo en lo importante, y lo hacen bien”, lanzó con ironía. También destacó que entre los consejos que dejaron para ella y Guido, el más repetido fue el de “dormir”, una recomendación tan universal como inalcanzable para los padres primerizos.

“Fue re lindo”, resumió Carolina. La emoción fue palpable cuando comparó su experiencia con la de una amiga: “Hace poco fui al baby shower de una de las personas que estaba en las fotos conmigo y hubo rituales con deseos para el bebé. En el mío hubo carbohidratos, juegos, consignas, decoración temática…”. Y lejos de rechazar los rituales más simbólicos, se mostró a favor: “Yo todos estos rituales los banco. Además, tengo un grupo de amigas bastante manijas y muy buenas organizando”, recordó y mencionó también el viaje sorpresa a Río de Janeiro que le prepararon como despedida de soltera.

La temática elegida fue de animales de la selva y Carolina contó con la ayuda de su grupo de amigas (Instagram)

La futura mamá mostró los mejores momentos de su fiesta de cara al nacimiento de su hijo (Instagram)

Al hablar del futuro laboral y personal que la espera, fue clara: “Me preguntaron por las coberturas y yo entiendo que la maternidad es un camino de transformación, pero también me aferro a la idea de que no es un camino de despersonalización. He hablado con muchas colegas que hacen algo similar a lo que yo hago y que son mamás. Así que vamos por eso”.

En otro tramo de la charla reveló una anécdota que, aunque graciosa, marcó un momento clave. “Recién ayer tomé dimensión, en especial porque por primera vez me hicieron cambiar un pañal en mi vida. Siempre, hasta como tía, lo había evadido”, contó entre risas.

La periodista estuvo rodeada de su círculo más cercano y, además, en la decoración de los vasos adelantó el nombre de su bebé (Instagram)

Finalmente, habló de la circularidad y el valor emocional de los regalos: “Ayer vinieron varios regalitos para el bebé que eran de amigas que ya habían tenido hijos. Me pareció buenísimo porque el hiperconsumismo es abrumador. Trajeron cosas re mágicas como el primer saquito que usaron, no sé. La verdad estuvo muy lindo”.