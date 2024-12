Según la abogada de Wanda Nara, Mauro Icardi podría recibir una sanción de la FIFA por no pagar la cuota alimentaria

Mauro Icardi podría recibir una sanción de la FIFA (Video: América TV/A la Tarde)

Wanda Nara y Mauro Icardi le pusieron fin a su relación luego de 12 años de relación, en medio de un gran escándalo plagado de denuncias cruzadas, supuestas amenazas y filtraciones de conversaciones privadas en las redes sociales. En medio de la discusión se encuentra la cuota alimentaria y la manutención mensual para cubrir los gastos de las pequeñas.

Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda, estuvo en un móvil de DDM (América TV) y dio detalles del proceso que tiene por delante con el divorcio, que finalmente se llevará a cabo en Italia, lugar donde ratificaron su unión y donde tiene el domicilio. Según contó la letrada, el futbolista adeuda varios meses de la mensualidad de alimentos y a causa de esto podría recibir una sanción por parte de la FIFA.

“Puedo confirmar que la Justicia determinó que si Mauro no paga la cuota alimentaria tiene que notificarse a la FIFA, al comité disciplinario de la FIFA, la situación. Esto es a través de la AFA, ellos tienen que ser el ente encargado de avisarle a la FIFA para que le dé una sanción”, explicó Ana que rápidamente agregó: “Nosotros no lo pedimos”.

Sobre la tramitación del divorcio en Italia comentó: “Si realmente el señor Icardi quiere divorciarse de Wanda, largar definitivamente ese vínculo y empezar una nueva vida, ¿por qué plantea el divorcio en Italia? Sí puede tardar hasta cinco años, pudiendo hacerlo en Argentina que en una semana está divorciado”. Cuando estalló el Wandagate, en el año 2021, Nara insistió con hacer la división de bienes, tanto es así que se filtró un audio de ella asegurando que había conseguido todo lo que quería, sobre este tema la abogada detalló cómo fue el acuerdo: “Ella se quedó con propiedades, que generan renta, y Mauro se quedaba con muchísimo dinero y con contratos laborales”.

Ana Rosenfeld habló del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi (Video:América TV/A la Tarde)

En el país el divorcio se puede tramitar de manera unilateral, es decir, que las partes no tiene que estar de acuerdo para llevarlo a cabo. Cuando se le consultó a la abogada porque no presentan los papeles correspondientes para hacerlo acá, contó el detrás de escena del caso: “Ya está planteado primero el de Italia, por lo tanto, tenemos que ir por la competencia que obviamente tiene prioridad. A mí me hubiera encantado que Mauro Icardi, ya que quiere ser un hombre libre y rehacer su vida, hubiera planteado el divorcio acá”.

“Wanda cuando se fue de la Argentina literalmente se fue sin nada. El juicio de cuota alimentaria con Maxi López duró muchísimos años hasta que finalmente se le adjudicó la casa de Santa Bárbara, en ese ínterin, Mauro le dijo que dejara todo que él se iba a encargar de ella y de sus tres hijos”, recordó Rosenfeld acerca de la actitud del delantero tras la primera separación de la empresaria. Sin embargo, el tiempo pasó y Ana aclaró que uno de los puntos de inflexión de la pareja fue que Wanda quería trabajar y el rosarino no la dejaba.

Días atrás, Mauro publicó una fotografía de Johnny Depp haciendo alusión al juicio por difamación que el actor de Hollywood atravesó hace unos años luego que su expareja, Amber Heard, lo denunció por violencia y él la llevó a la Justicia hasta que finalmente el tribunal falló a su favor.

Con una foto de Johnny Depp, Mauro Icardi se comparó con el actor de Hollywood (Instagram)

“No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí”, escribió el futbolista junto a una imagen desde el campo de juego, encomillado bajo el nombre del actor. En sus historias, Icardi compartió fotografías del juicio de Depp en Virginia, donde el artista enfrentó a Heard en un litigio ampliamente seguido por los medios de comunicación.

El jugador subrayó que, al igual que Depp, buscará demostrar la veracidad de su versión frente a las acusaciones que enfrenta. En las imágenes publicadas, incluyó dos momentos clave del protagonista de Piratas del Caribe: una fotografía donde Depp aparece visiblemente afectado por el proceso y otra donde refleja calma tras conocer el fallo favorable del jurado. Con estas publicaciones, Icardi no solo parafraseó declaraciones de Depp, sino que también marcó un paralelismo entre su batalla personal y la vivida por el reconocido actor.