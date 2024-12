Roberto García Moritán viajó a Perú y asistió a una fiesta con una particular temática: “Solo fui un testigo de lujo”

La palabra de Roberto García Moritán luego de asistir a una fiesta sadomasoquista

Luego de su separación de Pampita, Roberto García Moritán tomó la decisión de viajar a Perú con la intención de hacer negocios para una marca de ropa. Durante su primer día en la ciudad de Lima tuvo una noche de fiesta con amigos, en DDM (América TV) mostraron las imágenes de la temática de la reunión y el exministro de desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires habló con Teleshow sobre lo que vivió.

Roberto fue a una fiesta que se llama “Discofobia”, que se realiza en el Museo de Arte de Lima y que esa noche tenía una temática sadomasoquista. En las imágenes se lo puede ver con una camisa negra, pasando un buen momento junto a las personas que lo invitaron a ser parte de ese particular momento. “Es una fiesta en Mali, en el Museo de Arte de Lima. Me invitaron, fui a ver un poco de qué se trata porque tengo algunos amigos artistas”, comenzó diciendo en el primer audio. En su perfil de Instagram le mostró a sus seguidores el recorrido cultural que hizo con los distintos artistas, quienes lo acompañaron al lugar.

Roberto García Moritán fue a un boliche en Perú

“Estuve un rato ahí. La fiesta era a favor de la diversidad sexual, la cual apoyo totalmente, pero claramente no es el tipo de lugar que frecuento”, explicó a este medio y agregó cómo se sintió: “Me trataron muy bien, la pasé muy bien, es gente muy educada que se divierte a su manera. Yo solo fui un testigo de lujo. La verdad es que no tengo absolutamente nada que ocultar”.

Sobre las razones detrás de este viaje, detalló: “Acá tengo muchos amigos. Vine a hacer buenos negocios. Estoy metiéndome fuerte en el mundo textil”. Y agregó cuál es el material que está buscando conseguir: “El algodón pima es uno de los más reconocidos del mundo, es orgánico, estoy buscando talleres para poder expandir y escalar la marca. Estoy buscando socios estratégicos”.

Buscar materiales para su marca de ropa no es lo único que hizo, ya que dio charlas en la Universidad de Ingeniería y Tecnología. “Negocio también con desarrollo de inteligencia artificial. Estamos metiéndonos en el rubro del arte que es un negocio en crecimiento y acá hay unos artistas espectaculares y estoy disfrutando de una ciudad que siempre me trató muy bien”, comentó el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires en una conversación con este medio.

En sus redes sociales también mostró el pequeño tour gastronómico: “En mis historias se puede ver también la intención de comer rico”, le contó a Teleshow. En un corto video que subió en sus historias se puede ver que degustó de un ceviche y uno de los mozos lució una camisa de color celeste con el escudo de Racing.

A pesar de que con Pampita se separaron hace varios meses lograron mantener un vínculo constante a causa de Anita, la hija que tuvieron a dos años de casarse. Luego de anunciar su separación se los vio juntos por primera vez en el acto de fin de año de la pequeña. Carolina, quien durante su invitación al programa de Susana Giménez, había dicho que con Moritán siempre iban a ser familia y que por eso se los iba a ver juntos, no defraudó con sus palabras, y el buen vínculo por la pequeña quedó plasmado en cada imagen.

“Mi estrella, Ana García Moritán”. Con orgullo de padre, Roberto García Moritán”, escribió el empresario, quien eligió ese título para compartir una serie de publicaciones en sus redes sociales tras el evento escolar de su hija. En uno de los videos del evento que compartió el empresario, se observa a Pampita bailando tiernamente con su hija antes de que la nena salga al escenario.