Wanda Nara contó cómo fue su encuentro con La China Suárez y Mauro Icardi: “Ya había hablado con ella por teléfono”

El jueves por la noche se convirtió en el escenario de uno de los encuentros más esperados de los últimos tres años. Después del Wandagate, Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi estuvieron bajo el mismo techo en un reconocido restaurante de la Costanera. Este encuentro no pasó desapercibido, ya que hace tres años y medio que Nara viene evitando encontrarse con la actriz, y rápidamente comenzaron a correr varias versiones acerca de lo que sucedió puertas adentro.

Alrededor de las dos de la mañana la dupla de Wanda y L-Gante se retiró de allí. Si bien, en un principio, la empresaria se negó a hablar con los cronistas presentes en el lugar, finalmente dio su versión acerca de lo que se vivió en la noche del jueves. Sentada en el asiento del acompañante del auto, habló con el móvil de A la Tarde (América TV) y aseguró que no hubo ningún enfrentamiento con Suárez.

“No pasó eso. Me acerqué a saludar y ella tenía muy buena onda”, respondió a una seguidilla de preguntas por parte de la cronista enviada. Cuando le consultaron acerca de los rumores de un enfrentamiento con la China y de mala onda entre los tres, contestó: “Muy buena onda, yo ya había hablado con ella por teléfono”.

El tenso momento que vivieron Wanda Nara y La China Suárez en Gardiner (Foto: Captura de América TV)

Las redes sociales fueron grandes protagonistas de esta historia, ya que los presentes en el restaurante se tomaron el trabajo de tomar fotografías y grabar el tenso cara a cara con la actriz de El Hilo Rojo y la conductora de MasterChef (Telefe), alimentando los rumores de una pelea, y sobre esto dijo: “Nos estaban grabando, le saqué el teléfono a una chica y Elián le borró un video”.

Segundos antes de cerrar la puerta del auto y partir rumbo a su hogar, hizo una confesión de último momento acerca de la relación que tiene con el delantero del Galatasaray: “Habló todos los días por mis hijos”. En el mismo momento que esto sucedía, el cantante de cumbia 420 hablaba con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) acerca de la noche y respaldaba las palabras de su actual pareja. Lo primero que le preguntaron fue si se encontró con el futbolista del Galatasaray y contestó: “No, la verdad es que no. Ni lo vi”.

Mientras caminaban en dirección al auto, Elián fue el encargado de hablar en nombre de los dos. “La pasamos de diez”, detalló sobre cómo la pasaron en el cumpleaños al que asistieron. Cuando le consultaron por el encuentro con Eugenia, intentó esquivar el tema hablando de la canción que lanzaron a mediados de este año; sin embargo, no lo logró y terminó dando su versión de los hechos.

L-Gante hablo después del encuentro con Wanda Nara, La China Suarez y L-Gante (Video: El Trece/Socios del Espectáculo)

“Nosotros comimos, luego fuimos a Tequila y ahora estamos marchando porque tenemos cosas que hacer temprano. No hubo ninguna pelea, la gente se pone a grabar, pero nada raro. Yo la saludé a la China, ellas se saludaron, no pasó nada”, dejó en claro L-Gante. Y agregó: “La gente habla de cerca cuando hay mucho tumulto”.

“Yo me acerqué a hablar con la China porque trabajamos juntos y la saludé. Estuvo todo bien, no vi ningún conflicto y la gente habla para lo mediático. No pasó nada, olvídate, la gente habla boludeces. Estuvimos todos en el mismo lugar, no hubo drama y cada uno estuvo en la suya”, cerró negando las versiones de que hubo un enfrentamiento entre las mujeres.

Cabe destacar que Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo, dio una versión completamente diferente sobre lo sucedido, aseguró que el enfrentamiento entre la actriz y la conductora casi termina en una pelea y tuvo un intenso intercambio de palabras en el que se dijeron de todo.