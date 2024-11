El escándalo de Mauro Icardi en su salida de Tribunales y la palabra de Elba Marcovecchio sobre su pericia psicológica

La escandalosa salida de Mauro Icardi a la salida de Tribunales (Video: Intrusos, América)

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue acumulando horas de aire televisivo. Tras el polémico encuentro de la conductora y L-Gante con su exmarido y la China Suárez en un restaurante, esta mañana el futbolista declaró en Tribunales para una pericia psicológica. Este pedido surgió luego de la solicitud de desalojo del jugador del Galatasaray de Turquía del departamento del lujoso edificio Chateau. La propia Wanda Nara se sometió a la misma pericia a inicios de la semana.

Sin embargo, el escándalo no deja de seguir a la expareja y la salida del jugador de fútbol terminó en un conflicto entre los periodistas que lo aguardaban y la policía que lo custodiaba.

¡¿Qué hacés?!”, “¡no empujés!”, “¡vos pegaste!”, “qué empujás, idiota”, se escuchó gritar a los movileros en medio del tumulto, mientras Icardi avanzaba en silencio, vestido con un buzo negro con capucha y lentes de sol.

Mauro Icardi se fue de Tribunales vestido con un buzo negro con capucha y lentes de sol

Mauro Icardi fue custodiado por la policía hasta el auto de su abogada, Elba Marcovecchio

Más tarde, su abogada Elba Marcovecchio se refirió en DDM a la presentación que tuvo. “¿Cuál fue la sensación de la entrevista que dio Mauro Icardi esta tarde en la Justicia?”, indagó Mariana Fabbiani. “Fue muy buena porque Mauro es un excelente papá. Seguramente los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario lo han podido ver”, aseveró.

“¿Hizo referencia a todo lo que dijo Wanda?”, preguntaron desde el ciclo de América. “Me excede. Le cuento al público que estas entrevistas con el Cuerpo Interdisciplinario lo hace la persona a solas. No hay ningún profesional adentro y lo hacen a solas. Ahí no te puedo estar diciendo, por eso te menciono lo gran papá que es. Te preguntan de todo. Es una psiquiatra y un trabajador social. No puedo decir nada porque tenemos la confidencia y la reserva del expediente”, pormenorizó.

Forcejeos y empujones en la salida de Mauro Icardi de Tribunales

Mauro Icardi antes de subirse al auto de su abogada

Mientras que el abogado Mariano Yezze lanzó una pregunta punzante: “¿Es verdad que Icardi le dijo al CIF que sus hijas no pueden estar con alguien que está condenado y que fuma marihuana?”. Con prudencia, en ese momento la abogada prefirió mantener la reserva. “No puedo contestar y máxime de una evaluación que es psicológica y psiquiátrica, pero en este momento no podemos decir mucho”, señaló.

La letrada también se refirió al divorcio de la expareja y el gran conflicto que existe acerca de la posibilidad de que las hijas de Nara e Icardi debieran dejar la Argentina y residir en otro país. “Sé que hubo una presentación de divorcio en Italia, pero yo por confidencia no podría contestar”, adelantó, mientras lo diferenciaba. “El centro de vida (Nota: es decir, el país donde vivirán) es en relación a los menores y la competencia del divorcio depende de un montón de factores de derecho internacional y cuál es la normativa que aplicás. Si vos la tomás desde Argentina o si la tomás desde el lugar de casamiento. Si vos tomás desde el lugar del matrimonio es derecho internacional privado y depende de cómo lo tomes. Sin lugar a dudas, podría ser en Turquía o en Italia”, concluyó.

Mauro Icardi se sometió una pericia psicológica en Tribunales

Mauro Icardi se marchó junto a sus abogadas de Tribunales

Por su parte, Matías Vázquez, panelista de Socios del espectáculo, unas horas antes había contado cuál habría sido la reacción del futbolista cuando Wanda se encontró con la China Suárez en conocido restaurante. “A mí me informan que Wanda llegó en modo grasa, quilombera, a picantear a la China. La China estaba en modo jueves cool, nos vamos a Tequila y después vino el atropello de una Wanda que estaba desenfrenada”, reveló.

“El amigo de Icardi contó que Mauro se cagaba de risa viendo a una Wanda fuera de eje porque sabe que, en el fondo, sigue enganchada a Icardi. Dice que L-Gante es una pantalla”, aseveró.

