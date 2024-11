La entrevista inédita a Chespirito que apareció a 10 años de su muerte y emocionó a los fanáticos de El Chavo

A finales de 1970, la televisión chilena tuvo la oportunidad de entrevistar a Roberto Gómez Bolaños y algunos de los miembros de su equipo (Video: 60 Minutos - TVN Chile)

El 28 de noviembre de 2014, el mundo de la comedia perdió a uno de sus más grandes exponentes: Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Han pasado diez años desde su fallecimiento, pero su legado sigue vivo en millones de hogares gracias a programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. El genio mexicano sigue siendo recordado con cariño por su aporte a la cultura popular. En ese marco, se dio a conocer una entrevista inédita realizada en 1977 por Francisco Castillo en Venezuela para el noticierio 60 Minutos (TVN). Este material, preservado por el Departamento de Documentación de TVN y digitalizado en colaboración con la Cineteca de la Universidad de Chile, reveló detalles sorprendentes del proceso creativo detrás de algunos de los personajes más icónicos de la televisión latinoamericana y emocionó a sus fanáticos.

Uno de los temas abordados en la entrevista fue el origen de los personajes de Roberto. Al ser consultado por el periodista si sus hijos habían sido la inspiración para sus creaciones, Gómez Bolaños respondió: “No. Bueno, algunos detalles. Pero, para hacerlos, no, sino en gente de la calle, en nenes, solo hay pedacitos de mis hijos”. También fue consultado por uno de sus icónicos personajes, El Chapulín, cuyo nombre proviene de una especie de insecto mexicano y qué significaba este personaje para él, Chespirito explicó: “Es un héroe, uno auténtico. No un antihéroe, esos son Batman o Superman que no tienen miedo, que son todopoderosos, pero un personaje que tiene tanto miedo como él, que es débil, torpe y que, a pesar de eso, se enfrenta al peligro es uno verdadero”.

El encuentro con el genio detrás de esas figuras y sus compañeros también permitió conocer cómo nacieron algunas de las frases más célebres. Consultado sobre expresiones como “No contaban con mi astucia”, “¡Que no panda el cúnico!”, entre otros, el comediante reveló: “Cada una tiene su historia. A veces, se trata de una expresión que oigo en la calle y tiene una aplicación buena. Un ejemplo es: ‘Síganme los buenos’. Esta la cantaba Rubén Aguirre, mi compañero, de un tema de un artista mexicano. No tenía el sentido que yo le doy, sino que eran unas personas que estaban enfermas, no podían salir a pelear y un hombre dice que lo sigan los que estén sanos… Entonces, me di cuenta todas las implicaciones que podía tener con otro sentido”.

Roberto Gómez Bolaños, la mente maestra detrás de las grandes comedias mexicanas, se sinceró junto a sus compañeros respecto al proceso creativo (Archivo)

Ramón Valdés también protagonizó un momento divertido durante la entrevista, cuando confundió la nacionalidad del periodista, pensando que era venezolano. En su estilo característico, el hombre que le daba vida a Don Ramón comentó: “Yo le voy al Club Necaxa, que en México quiere decir que soy neutral. Tengo cara de malo, pero soy buena gente en el fondo. Te agradezco por esta entrevista y un saludo a tus hermanos de Caracas, que nos han tratado muy bien”. Al ser corregido por el cronista, quien le aclaró que eran de Chile, Valdés reaccionó con picardía: “Perdoname la confusión, sigo siendo malo. Pero, bueno, estamos en Caracas y nos trataron bien acá, por lo que espero que lo hagan así en tu país”.

Por su parte, Carlos Villagrán, que interpretaba a Quico, aprovechó para destacar la figura de Gómez Bolaños como el motor creativo del programa: “No, todo gracias a Chespirito. Él escribe el programa, lo dirige y es dueño de todos los personajes. Nosotros ponemos nuestro granito de arena con mucho cariño”. Estas palabras dejaron en evidencia la admiración y el respeto que el elenco sentía por el genio detrás de los personajes que marcaron sus carreras.

“Es un héroe, uno auténtico. No un antihéroe, esos son Batman o Superman que no tienen miedo", expresó, en ese entonces, Gómez Bolaños sobre El Chapulín Colorado (Archivo)

Momentos más tarde, el cronista también quiso saber sobre los accesorios emblemáticos de su cómico héroe, como el chipote chillón y la chicharra paralizadora. Sin dar vueltas, Roberto explicó: “El chipote chillón era un juguete que ya existía, el resto son inventos”. Sin embargo, Ramón intervino con humor y elogios hacia su compañero: “Es muy modesto el hombre, un genioso. Él saca todos esos detalles, pero es modesto. Incluso es buen escritor”.

Otro detalle curioso que surgió en la charla fue el de los nombres de los personajes del Gómez Balaños. En ese sentido, Villagrán comentó: “Todos sus nombres empiezan con Ch, no sé si lo notaron. Por ejemplo, Chespirito, Chapulín, Chapatín, Chavo, Chipote…”. Ante esta observación, Gómez Bolaños confesó: “Primero fue pura casualidad y, después, cuando me di cuenta lo empecé a realizar intencionalmente. Estaba todo fríamente calculado”.