Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para conducir sus respectivos programas

Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a ocupar sus lugares habituales en la pantalla chica. Tanto en La Noche de Mirtha como en Almorzando con Juana, ambos transmitidos por El Trece, las anfitrionas compartirán momentos llenos de charlas y anécdotas, con la puerta abierta para hacer análisis filosos. En esta oportunidad, el ambiente estará repleto de temas de actualidad, espectáculos y entretenimiento.

El sábado 23 de noviembre por la noche, a las 21:30 horas, la Chiqui recibirá a grandes figuras del mundo del espectáculo. Uno de los primeros integrantes de este grupo será el director y guionista Juan José Campanella, quien podrá aportar una visión acerca de la ficción nacional; la actriz María Rosa Fugazot, quien fue parte de la serie Nada junto a Luis Brandoni y Robert De Niro.

Para brindar su mirada del mundo de la música, Rubén “Cacho” Deicas, uno de los miembros de Los Palmeras, fue invitado a la mesa. El último integrante de la noche es el periodista Gabriel Levinas, que podrá hacer un análisis acerca de la situación actual del país y brindar datos sobre la salud de su gran amigo Jorge Lanata.

Juan José Campanella será uno de los invitados al programa de Mirtha Legrand

El domingo 24 de noviembre a las 13:45, Juana dará inicio a su ciclo acompañada de tres figuras del espectáculo, un reconocido chef y un periodista especializado en derecho. En esta ocasión será de la mano de Nazarena Vélez y Barbie Vélez, madre e hija, que estrenarán una obra familiar en Carlos Paz. Para brindar más alegría a la mesa y una presentación musical, la tercera invitada será Tuli Acosta.

El cocinero y jurado de El Gran Premio de la Cocina, Christian Petersen se sentará junto a la nieta de Mirtha. El último invitado del mediodía será el periodista y abogado, especializado en derecho económico Daniel Malnatti.

Nazarena Vélez formará parte del almuerzo de Juana Viale

En la emisión del sábado pasado de La Noche de Mirtha, la diva estuvo con Luis Brandoni, con quien no tuvo reparos en reprocharle sus dichos en contra de ella por defender el INCAA. De frente al protagonista de Esperando la Carroza, la Chiqui le preguntó directamente: “Luis, ¿a vos te molestó que en los Martín Fierro mencionara al INCAA y pidiera que no lo cerraran?”. Brandoni negó sentirse molesto y respondió: “No… No, es que yo no creo que lo cierren”. Sin embargo, ella no dudó en insistir, señalándole que se enteró de sus comentarios al respecto. “Mirá mi dedito, yo te leí que criticabas que lo mencionara. Era simplemente para que no lo hagan”, expresó, con un tono jocoso, ante su invitado de 84 años.

En ese marco, el exfuncionario político intentó relativizar el tema: “Es que no creo que ocurra”, a lo que Mirtha añadió: “No, simplemente dan menos créditos. Por suerte, todavía no lo han cerrado”. Si bien la propia animadora intentó aliviar la tensión, su cruce marcó las diferencias de opinión entre ambos, con ella defendiendo la necesidad de proteger a la institución frente a posibles recortes y su comensal minimizando los riesgos de su cierre, aunque admitió que el instituto enfrentó reducciones en su presupuesto.

Cabe recordar que en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series, Legrand se expresó acerca del cierre de la institución gubernamental. Apenas se acercó al micrófono, pronunció unas acaloradas palabras que despertaron los aplausos del público de forma unánime y de pie. “¡Por favor, no cierren el INCAA!”, comenzó diciendo la estrella de la televisión. “Es lo primero que se me ocurre, por favor no cierren el INCA”, pidió, tomada de la mano de Luis Ventura, presidente de APTRA, estás palabras generaron un gran revuelo.