Jorge Rial con todo: habló de Pampita, el romance de Wanda Nara con L-Gante y la China Suárez junto a Franco Colapinto

Jorge Rial habló de la China Suárez con Franco Colapinto y el romance de Wanda Nara y L-Gante (Video: LAM, América)

En una entrevista con LAM, Jorge Rial prendió el ventilador y no esquivó las preguntas sobre los temas del momento: el romance de L-Gante con Wanda Nara, como el acercamiento de la China Suárez y Franco Colapinto fueron diseccionados por el periodista y terminó refiriéndose a las declaraciones que realizó Pampita durante su entrevista con Susana Giménez.

“¿Cómo le decís que no a la China? ¡Dale! 21 años, sos Colapinto... Se debe haber criado ‘cascándose’ con la China Suárez. ¡Boludo! Olvidate”, comenzó, sobre todo lo que despertó los videos de la actriz con el piloto de Fórmula 1 caminando juntos por Madrid. “Me pueden tratar de prejuicioso, pero si Colapinto no fuera quién es, ¿se podría haber dado este romance?”, indagó el cronista del ciclo. “No. No se hubiera dado, no lo hubiésemos conocido nosotros”, opinó.

Jorge Rial y el acercamiento de la China Suárez con Franco Colapinto: “¿Cómo le decís que no a la China? ¡Dale! 21 años, sos Colapinto... Se debe haber criado ‘cascándose’ con la China Suárez”

“Ella puede. La China es bellísima, viene acá y nos hace una caidita de ojos y vos largás el micrófono. Si me siguiera en Instagram me vuelvo loco. Imaginate levantarte con un fueguito de ella... ¡Madre! No hay manera y más nosotros que pensamos con ‘la otra’”, señaló, con acidez. “Está muy bien. Yo banco a esa pareja que durará ¿10 días?”, afirmó.

El exconductor de Intrusos, que entrevistó hace dos semanas a L-Gante en su programa, Argenzuela, sacó a la luz algunos detalles desconocidos de la nota en la que estuvo Wanda acompañando al cumbiero en su rol de novia. “Wanda está olfateando un potencial, además de que calculo que debe haber amor. Ella es una empresaria, chicos. Hoy en los hombres ella ve un negocio, además del amor y de todo”, lanzó.

“Wanda está olfateando un potencial, además de que calculo que debe haber amor. Ella es una empresaria, chicos. Hoy en los hombres ella ve un negocio", opinó Jorge Rial sobre L-Gante y Wanda Nara (Instagram)

¿Wanda podría convertirse en manager del cantante de cumbia? “No voy a contar lo que me dijo, pero por algo L-Gante se fue a Río de Janeiro con el representante y la mujer. No lo dejan solo. No va ni a mear solo”, se despachó. “Sienten que les va a serruchar el piso. ¡Es Wanda!”, aseveró. “Nosotros los tipos somos muy boludos y le va a decir a todo que sí, pero yo estoy muy a favor de la pareja. Estoy viejo y boludo”, remató, con gracia mientras contaba que con su novia María del Mar Ramón está “diez puntos”.

Jorge Rial se refirió a la entrevista de Pampita con Susana Giménez (Video: LAM, América)

Desde hace unos años Jorge Rial está enfrentado con Susana Giménez y la entrevista que realizó con Pampita fue objeto de sus críticas. “No le interesa, es vaga... ¡No es Mirtha! Es vaga. No sabía que Pampita iba caminando a Luján, no sabía nada. No le gusta laburar. Es millonaria. Qué carajo le importa. Vive en Uruguay. En cambio Mirtha mirá cómo lo apuró a Brandoni. Ahí está la diferencia. Pampita con Mirtha no se escapaba”, aseguró.

“La entrevista me pareció un horror, pero Pampita es viva. No va a sentarse con Ángel, conmigo o con periodistas. Susana no remó en ningún lado y en todo caso el dulce de leche lo llevó con ella. Siempre les dice ‘estás flaquita’. Siempre lo mismo. Ya está”, continuó. “Es la más buscada por todos. Pampita es una genia. Le sacó 30 lucas. Es una genia. Fue a un lugar en donde no le iban a preguntar nada y se llevó 30 lucas verdes. Una genia”, analizó.

Jorge Rial: “Pampita no se puede quedar sola. Siempre tiene que tener a alguien. Es la mujer más deseada del país. Siempre los tipos que la dejan quedan hechos mierd... y ella siempre queda como una regia" (Susana Giménez, Telefe)

A la hora de referirse a los motivos de la separación de la conductora y Roberto García Moritán, fue tajante. “No se separaron por la política. Fue una mina. Si no hacía política ese muchacho. ¡Dejate de joder! Eso no es hacer política. La cag..., encontró otra mina y ella ya tenía también a alguien. Los famosos siguen el teorema de la liana: nadie deja una liana sin agarrar otra”, sostuvo.

“Pampita no se puede quedar sola. Siempre tiene que tener a alguien. Es la mujer más deseada del país. Siempre los tipos que la dejan quedan hechos mierd... y ella siempre queda como una regia. Siempre hay alguien que está listo para salir con ella”, concluyó.