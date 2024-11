Noche accidentada en Bake Off Famosos: explosión, fuego y caos

Eliana Guercio sufrió un accidente en Bake Off Famosos (Telefe)

La noche del jueves se convirtió en una verdadera guerra en el set de Bake Off Famosos. Lo que debía ser una jornada dedicada a la dulzura de los postres y la creatividad culinaria, se transformó en una serie de situaciones inesperadas y accidentadas que comprometieron a más de un participante. Las hornallas ardieron, literalmente, y las llamas no perdonaron ni a Eliana Guercio, quien protagonizó uno de los momentos más tensos del ciclo cuando su estación de trabajo se incendió, lo que provocó la alarma en el set.

Todo comenzó con lo que parecía un accidente menor. La actriz Cande Molfese intentaba preparar unos churros, pero la preparación no salió como esperaba: la masa explotó y comenzó a salpicar aceite caliente a quienes estaban cerca. Maru Botana, que se encontraba asistiendo a la joven en ese momento, recibió el impacto directo del aceite. El ambiente se tensó y el caos se apoderó del estudio. “Se prende fuego todo”, exclamó Molfese con un tono entre la sorpresa y el humor nervioso, mientras la situación se desbordaba. A lo que Vero Lozano, quien seguía el espectáculo de cerca, añadió con un tono irónico y desconcertante: “Es como Vietnam esto, chicos”.

Pero lo peor estaba por venir. Apenas unos segundos después, la estación de Guercio, la esposa del futbolista Sergio Chiquito Romero, comenzó a arder. Sin perder la compostura, aunque visiblemente preocupada, la ex vedette se quedó allí instalada, y por suerte las llamas se propagaron. “Es un quilombo. A mar revuelto, ganancia de pescador”, comentó Gastón Edul, resignado ante el caos que se desataba ante sus ojos.

Eliana Guercio es una de las más destacadas participantes de Bake Off Famosos (Créditos: Gentileza Prensa Telefe)

La intensidad del momento dejó entrever la vulnerabilidad de los participantes en un ambiente que, a pesar de sus propósitos de entretenimiento, puede poner a prueba incluso a los más fuertes. Sin embargo, Guercio no perdió la calma. Al final del incidente, la participante optó por reírse de la situación. “No sé cómo no me tiene miedo, es un atrevido este”, bromeó, refiriéndose al inesperado fuego que había intentado arruinar su trabajo.

Damián Betular, el renombrado chef y jurado del programa, no dudó en aprovechar el momento para remarcar las posibles causas de la serie de incidentes. “Tienen mucho aceite en las ollas. Se los estoy diciendo hace rato”, comentó con una mezcla de exasperación y paciencia, como quien advierte por enésima vez a sus alumnos sobre los peligros del exceso de grasa en la cocina. De hecho, es por eso que se recomienda que al preparar churros en el ámbito hogareño se tengan los máximos cuidados.

Pero para Eliana, el aprendizaje que se llevó de Bake Off va más allá de los accidentes en el set. En una charla con Vero Lozano, la concursante confesó uno de los motivos que la impulsó a valorar profundamente el trabajo de los pasteleros. Recordó, entre risas, una anécdota de su vida familiar: “Me había mandado a hacer una torta con figura que vi en Instagram; se veía divina. Pero cuando se la puse a la nena era nada que ver”, relató, al revelar que había esperado la reacción de su hija, lista para un llanto desconsolado que finalmente no llegó. “Yo decía ‘llora la nena, acá llora’. Y no lloró, pero la sacamos rápido”.

Con humor y una nueva apreciación por la pastelería, Guercio resumió su experiencia con una sentencia: “Después de Bake Off empecé a valorar más el laburo de los pasteleros”. Así, el programa no solo le ofreció a la modelo y actriz un espacio para competir, sino también una lección de respeto y humildad hacia el oficio que, día a día, transforma los ingredientes en pequeñas obras de arte efímeras.