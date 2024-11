Andrea del Boca le dedicó un dulce mensaje a su hija Anna por su cumpleaños junto a fotos de recuerdo: “Te amo″

Andrea del Boca le dedicó un mensaje a su hija Ana por su cumpleaños: "Te amo, hija de 24"

2024 quedará marcado para Andrea del Boca como un año que marcó su retorno a la pantalla chica. La actriz regresó en un nuevo rol a los conocidos, no como actriz ni cantante, sino como participante de Bake Off Famosos, el reality show que conduce Wanda Nara. El proyecto consiguió que vuelva a la televisión en la pantalla de Telefe, donde realizó sus exitosas telenovelas, y junto a ella siempre estuvo Anna, su hija que acaba de cumplir 24 años.

A través de Instagram la protagonista de Celeste siempre Celeste y Perla Negra le dedicó un posteo a la joven actriz, que sigue los pasos de su famosa madre como actriz, a propósito de su cumpleaños. “Hace 24 años nos vimos por primera vez. Llegaste mientras Luismi te cantaba ‘Sueña’. Te miré esos ojitos y descubrí el amor incondicional. Anna, sos un ser de luz”, escribió, junto a dulces postales de cuando era una bebé o con pocos años recibiendo mimos de su mamá.

“Verdadera, íntegra, sabia, inteligente, talentosa, divertida, generosa, solidaria, auténtica, intensa, romántica, exótica, sexy, ingeniosa, profunda, apasionada, singular y la lista sigue para los que tenemos el placer de conocerte. ¡Sos mi orgullo!, expresó Andrea, destacando las cualidades de su hija. “¡Gracias por elegirme como mamá! ¡Por muchas más aventuras disfrutadas a tu lado! ¡Siempre juntas! ¡Te amo siempre!”, concluyó, sensibilizada.

Una de las dulces postales que Andrea del Boca compartió de su hija Anna en el día que cumple la joven 24 años (Instagram, Andreadelboca)

El posteo de la actriz de Cien veces no debo y Apariencias fue acompañado por fotografías del álbum personal de ambas. Allí aparece su hija comiendo un choclo a muy corta edad, o en otra se la ve disfrazada de Blancanieves. Hay imágenes que la muestran a Anna solo unos días después de su nacimiento, como en otras siendo retratada cuando salía de disfrutar de la pileta en un día de calor. Tiernas imágenes en una fecha muy especial.

Andrea del Boca y un dulce momento con Anna

Anna del Boca disfrazada de Blancanieves. El recuerdo de su hija fue compartido por Andrea del Boca por los 24 años de la joven

Momentos del recuerdo a pura ternura de Anna, la hija de Andrea del Boca

Las lágrimas de Andrea del Boca en su eliminación de Bake Off Famosos: “Fue volver a casa”

Hace un mes Andrea del Boca se despidió de Bake Off Famosos luego de quedar en la cuerda floja con Damián de Santo. Cuando llegó el momento de dar los nombres de quienes habían quedado en la parte inferior de la tabla, Wanda Nara destacó el trabajo que venían realizando todos los famosos. “Realmente, fue muy peleado y el jurado está muy orgulloso del nivel que tuvieron. Las dos personas que van a pasar acá adelante están por una mínima diferencia con el resto del grupo”, expresó, para dos los nombres de los actores y hacer que pasen al frente. “Como en las novelas, las parejas se separan”, agregó, mientras ellos se tomaban de las manos antes de recibir el “hachazo”.

A pocos minutos de que el anuncio fuera dado, Andrea comenzó a llorar. “Me cuesta decir este nombre porque, con una mano en el corazón, porque fue muy peleado”, se lamentó Wanda. “Me la esperaba”, se sinceró, emocionada por completo. “Ahora van a saber porque me dicen ‘La llorona’. Soy sensible y creo que no me infarté muchas veces porque lloro y descargo todo a través de las lágrimas”, afirmó.

“Me divertí mucho y aprendí de ustedes que son los mejores. Gracias a mis compañeros que son maravillosos. A algunos los conozco y a otros aprendí a conocerlos acá. Gracias a un equipo técnico increíble y de producción que merece un aplauso. Gracias, Wanda, por tu cariño, tu afecto y tu contención siempre. Gracias a Telefe que fue como volver a casa”, se dirigió a todos y hacia el final terminó haciendo un divertido guiño. “I’ll be back, baby”, lanzó, poniéndose unos lentes oscuros al mejor estilo Terminator. Todo un mensaje para el repechaje de eliminados que buscarán una segunda oportunidad en la competencia.