La vida de Emilia Attias tras la separación: cambio de look, el relanzamiento de su carrera y la llegada de un nuevo amor

Emilia Attias y la actitud con la que encara esta etapa de su vida

Emilia Attias se encuentra en una etapa de cambios y a juzgar por sus actos está dispuesta a experimentarlos al máximo. A cinco meses de anunciar su separación del Turco Naim después de 20 años y una hija en común, la reconocida actriz y modelo argentina decidió trazar un nuevo rumbo en su carrera y en su vida personal. A los 36 años, muestra su determinación por dejar atrás el pasado y encarar con energía una etapa marcada por el crecimiento profesional, un cambio de imagen y el inicio de una relación amorosa.

Desde sus inicios en la industria, Attias supo destacarse por su belleza, su talento y su estilo único, y en este contexto su figura volvió a cobrar relevancia en el mundo del entretenimiento y la moda. Con el pelo renovado, ahora un poco más corto y con suaves ondas rubias, la actriz se mostró en las redes sociales y causó furor entre sus seguidores, quienes rápidamente elogiaron su look y su audacia. También se animó a un estilo retro al estilo Hollywood y jugó a ser Marilyn Monroe, al menos en la imaginación de sus fans, que la llenaron de elogios.

Emilia Attias impactó con su look al estilo Hollywood

“En este momento, decido enfocarme en mí, en mis proyectos y en mi hija. Es un proceso de renovación”, comentó Attias en una entrevista reciente con LAM, en la que habló de este reseteo para lo que viene. Esta etapa de su vida, llena de desafíos y oportunidades, la mantiene ocupada, no solo en Argentina sino también en el extranjero, donde su pasaporte acumuló unos cuantos sellos en el último tiempo.

Los viajes para cargar energías

Emilia en movimiento, una constante de estos meses postruptura. Por trabajo, pero sobre todo por placer, la actriz juntó millas en una actividad, ante todo, terapéutica. Por ejemplo, fue invitada a Francia para promocionar una importante marca de cerveza, donde la acompañaron Victorio D’Alessandro y Rocío Igarzábal, amigos y excompañeros de la serie juvenil Casi Ángeles.

Juntos revivieron sus días en pantalla, esta vez bajo el telón de eventos exclusivos y presentaciones, donde también aprovecharon para disfrutar de la cultura francesa. En un clima relajado, se la vio bailando en una improvisada playa rodeada de palmeras, en una zona cercana a la emblemática Torre Eiffel, un ambiente de viaje de egresados con la complicidad de sus compañeros en la tira que causó furor en los adolescentes de mediados de los 2000.

En octubre, el equipo se reunió nuevamente en Mendoza, donde recorrieron bodegas y participaron en eventos al atardecer, mostrando en redes un perfil elegante y desenfadado. Al pie de la cordillera o en la Ciudad Luz, Emilia se mostró relajada y feliz, dispuesta a dejar atrás su historia pasada y mirando hacia adelante.

La apuesta al amor

Emilia Attias reconoció que inició una nueva relación tras su separación del Turco Naim

Pero en esta etapa de su vida, no todo gira en torno al trabajo. En el ámbito personal, Attias encontró una nueva oportunidad en el amor junto a Guillermo Freire, un economista de perfil bajo y hermano de Andy Freire, exministro de Innovación y Tecnología de Buenos Aires. La actriz habló de la relación en el programa Nuevas tardes (TV Pública) con Denise Dumas: “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, dijo la actriz. La noticia despertó la curiosidad de muchos sobre quién es el hombre que conquistó su corazón, pero Attias mantiene un tono reservado, priorizando la tranquilidad y la discreción.

¿Pero quién es el hombre en cuestión? Guillermo Freire se destaca en el ámbito corporativo: es graduado de la Universidad Torcuato Di Tella y trabajó en empresas de renombre como Arcor y Johnson & Johnson. Actualmente, forma parte de la red global YPO, que reúne a líderes de distintas industrias, y colabora con Stealth Startup, una empresa tecnológica. Un perfil alejado del ambiente artístico, quizás una manera de ayudar a dejar esta etapa atrás.

La maternidad de Gina

Emilia Attias junto a su hija Gina (Instagram)

La vida de Attias, sin embargo, no se limita a lo laboral ni a lo romántico. La actriz es madre de Gina, su hija, quien sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y de cuidado, ya que su exmarido vive en el exterior. En el vínculo con la niña, que recientemente cumplió 8 años, transita su rol de madre casi full time, en el que la vida cotidiana se renueva en cada acción.

En una conversación franca, Emilia compartió su visión sobre el amor maternal y las fuentes de apoyo que la sostienen en los momentos difíciles: “Me ocupo claro, demanda mucho y me encanta. Me gustaría que El Turco esté más cerca, obvio que importa, pero también se entienden las decisiones personales de todos”. Una muestra también de madurez, para enmarcar una separación que se dio de manera inevitable pero sin giros traumáticos, al menos por ahora. Y Gina seguramente tenga mucho que ver con esto.

A través de estos cambios físicos y laborales, pero sostenida en la fortaleza de las raíces afectivas, Emilia Attias demuestra su determinación para reformular su vida. Entre nuevas experiencias para su carrera, y el apoyo indispensable de los afectos, la actriz también se anima a darle una oportunidad al amor.