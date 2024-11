Miguel Ángel Rodríguez celebra sus 64 años en medio del desafío de llevar el teatro under de temporada a Mar del Plata

Miguel Ángel Rodríguez festeja sus 64 años en medio de un gran presente teatral

No sabe cuántos años tiene, pero pocos, muy pocos, quizás fue en tercer grado, y Miguel Ángel Rodríguez sube al imponente escenario del actual Cenard para recitar -en un evento ante una nada despreciable cantidad de personas- el Martín Fierro acompañado en las guitarras por su hermano y por un amigo mayor. Pasados más de 60 años, aún se muestra sorprendido por todo lo que el arte le brindó como reconocimiento, los aplausos del público tanto al que fue como al que es.

Miguel celebra hoy sus 64 años con una noticia que lo llena de entusiasmo: su obra teatral Quieto, nacida en el circuito under, llegará este verano a Mar del Plata de la mano de Carlos Rottemberg. Además, cuenta con cuatro nominaciones para la próxima entrega de los premios ACE. En una charla exclusiva con Teleshow, el actor recorrió los momentos más intensos de su carrera y reveló el camino personal que lo llevó a aceptar este proyecto, tan inesperado como revelador.

“Fue casi un año atrás, estaba en un café, solo, pensando en mi viejo que tenía 94 años, en cosas de la vida. Fue un momento muy especial, una de esas cosas que uno se guarda en el corazón”, recuerda Rodríguez. En ese instante de introspección, un mensaje de Karina Hernández interrumpió sus pensamientos. “Me mandó un mensaje por WhatsApp contándome de la obra y de Flor Naftulewicz y Francisco Lumerman, el equipo detrás de Quieto. No los conocía personalmente, pero cuando leí el guion sentí una conexión inmediata”, cuenta al rememorar ese encuentro fortuito que le cambiaría el rumbo. Su padre finalmente falleció hace dos meses.

Miguel Ángel Rodríguez junto con su padre, Abelardo

Rodríguez leyó el texto y algo en él resonó con fuerza. “La leí una vez y me estremeció. La leí dos veces y volví a sentir lo mismo. Fue algo inmediato. Le dije a Karina: ‘Dale, juntémonos, vamos para adelante con esto’”, relató con emoción. La obra, con su tono intimista y su profundidad emocional, le recordaba a un cine clásico, a una profundidad actoral que compara con las actuaciones de grandes como Luis Sandrini. “Es una obra que podría haber hecho Sandrini, tiene esa cosa de la emoción y el humor justo, todo en su lugar. Eso me atrajo, me hizo sentir como en casa”, reveló.

Para el actor, además, era una oportunidad para experimentar en un espacio teatral completamente distinto: “Nunca había hecho teatro independiente. Me sedujo mucho la idea de actuar en una sala pequeña, sin las exigencias del circuito comercial, en algo que sentí más íntimo, como un living de casa. Era un desafío actoral y personal que tenía ganas de enfrentar”.

Trabajar junto a Flor Naftulewicz y Francisco Lumerman fue, para Miguel Ángel, una experiencia única y enriquecedora: “Fue una maravilla. Flor es la autora y también actúa en la obra. Y Francisco es un tipo completo: actor, dramaturgo, director, profesor. Se nota su oficio en cada detalle. Ellos me dieron libertad absoluta para jugar con el texto, para construir el personaje a mi manera”, comentó. La conexión entre los tres fue instantánea y marcó el proceso creativo. “El libro nos lo entregaron como un lienzo en blanco, todo lo que queríamos hacer, podíamos hacerlo. Flor es muy generosa, y Fran siempre traía ideas increíbles. Es de esos directores que te llevan a ver cosas que ni imaginabas. Fue un trabajo de equipo hermoso”, recordó.

Miguel Ángel Rodríguez en la piel de Renzo, su personaje en "Quieto"

La obra

Renzo es un hombre que se dejó llevar por el curso natural de la vida. A sus 89 años, tras la pérdida de su esposa, el peso de la soledad lo abruma y lo encierra en una postura de resignación. Para él, la vida simplemente transcurre. Está sentado en su sillón, observando cómo el tiempo sigue adelante, pero sin ganas de ser parte activa de ese movimiento. “Dejé todo, lo di todo”, parece expresar en su silencio, en sus gestos parcos. Su mundo ahora es estático, limitado a las cuatro paredes de su hogar, a su rutina sin emociones y al eco de una presencia que ya no está.

En contraste, su hija lleva una vida marcada por la velocidad y las obligaciones. Casada y madre de dos hijos, enfrenta una dinámica diaria donde el tiempo es escaso y las responsabilidades son muchas. La ausencia de su madre la dejó desorientada, sin la referencia femenina que alguna vez tuvo, y ahora debe lidiar con la fragilidad de su padre. Las visitas que le hace son esporádicas, a veces por deber, otras por cariño, pero siempre teñidas de una tensión silenciosa.

Cuando estos dos mundos se cruzan, las chispas son inevitables. Para Renzo, la presencia de su hija es una intromisión; no quiere que nadie lo moleste ni le altere esa paz casi asfixiante que construyó en su soledad. No necesita que lo cuiden, insiste en que ella tiene su vida y él la suya, aunque ambos están conscientes de que lo único que los une ahora es el vacío dejado por la misma persona. Para su hija, en cambio, la necesidad de cuidar a su padre es tan imperiosa como su deber de ocuparse de su familia. La situación genera fricciones constantes: el choque entre la quietud impenetrable de Renzo y la vida apresurada de su hija produce momentos de incomodidad y reproches silenciosos.

Miguel Ángel Rodríguez y Florencia Naftulewicz, autora e intérprete de "Quieto", nominada a 4 premios ACE

Renzo, tozudo y terco en su manera de ver la vida, no cede. En su lógica, “ya cumplió” y dejó todo listo para que su hija y su hijo sigan adelante sin él. Sin embargo, es precisamente esta crudeza, esta forma ruda de expresar su amor, lo que hace que la relación sea tan real, tan auténtica. La hija, por su parte, intenta encontrar un punto de encuentro, pero cada visita se convierte en un recordatorio de la distancia entre sus mundos, del vínculo quebrado que tratan de reconstruir en medio del dolor y la incomprensión.

Esta relación tan particular, que oscila entre el amor y la desidia, entre la cercanía y la distancia, atraviesa al público con una fuerza inusitada. Cada escena es un espejo donde se reflejan los sentimientos no expresados, el peso de la pérdida y el intento desesperado por mantener un lazo que, a pesar de todo, sigue vivo en medio de las diferencias.

Miguel Ángel Rodríguez llegó al circuito independiente como un desafío nuevo a su carrera

Los desafíos

El personaje que interpreta le permitió explorar un territorio emocional desconocido y a la vez familiar. “Es un hombre de 89 años, algo totalmente nuevo para mí. Por supuesto que, al ser un hombre mayor, me hizo pensar en mi viejo. Aunque él era muy distinto de Renzo, había cosas que me resonaban: la soledad, el paso del tiempo, la incomodidad de los años”, reflexionó Rodríguez, haciendo una pausa. “Mi viejo era muy práctico, muy inteligente. No era de esos tipos que te dicen ‘te quiero’, pero lo resolvía de otra forma, con gestos. Creo que esa generación fue así, hicieron lo que pudieron. Eso fue una inspiración para darle vida a Renzo”, aseguró, emocionado.

El vestuario también juega un papel simbólico en la caracterización de Renzo. “Mis hermanos, cuando me vieron actuar, me dijeron: ‘Mirá ese chaleco, se lo sacaste a papá’, y la verdad es que lo busqué todo pensando en alguien de esa edad, que encaje con el personaje. No era su ropa, pero sí su esencia. Todo en Renzo tenía un poco de mi viejo”, relata.

Desde su estreno, Quieto despertó una respuesta intensa en el público. “La gente sale atravesada, es una obra que llega. Salen emocionados, conmovidos. Muchas veces se acercan a nosotros después de la función, nos cuentan sus historias, o simplemente nos agradecen. Se vive un momento de conexión que es maravilloso. Me llena de alegría ver cómo el público se entrega, cómo se abre a la experiencia”, compartió el actor con una sonrisa.

Miguel Ángel Rodríguez y Florencia Naftulewicz junto con el director Francisco Lumerman, la productora Alejandra Menalled, Tomás y Carlos Rottemberg confirmando temporada de “Quieto” en el teatro Bristol de Mar del Plata (X: @multiteatro)

Uno de los momentos más especiales para Rodríguez fue la visita de Carlos Rottemberg, el productor que terminó llevándolos a Mar del Plata. “Carlos había visto a Flor en otra obra y cuando lo invité a ver Quieto, se animó. No sabía qué podía pasar, pero lo cierto es que vino, y vino para quedarse”, recordó Rodríguez. Tras la función, Rottemberg fue al camarín y le dio una devolución inesperada. “Me dijo que la obra era una ‘joyita’ y que merecía llegar a más gente. El lunes ya estábamos hablando de llevarla a Mar del Plata”, aseguró con sorpresa. Para Rodríguez, este gesto fue un honor inmenso. “Carlos me dijo cosas muy lindas sobre la obra, sobre las actuaciones, sobre todo el trabajo que hicimos.Tiene esa visión especial para ver grandeza en lo simple, y llevar Quieto a la costa es una jugada hermosa y muy audaz”, destacó.

El traslado a Mar del Plata representa un nuevo desafío. “Carlos dice que la obra es ‘risueñamente emotiva’. Tiene muchos matices, mezcla el humor y la emoción, y eso la hace única. Ahora nos toca llevarla a un espacio más grande, con un público más amplio. Es una apuesta, porque es íntima, nació para el circuito alternativo, pero Carlos cree que puede funcionar en un teatro más comercial. Para mí, es una oportunidad increíble de mostrar que el teatro independiente también puede conmover en grande”, reflexionó Rodríguez. Así las cosas, la obra llegará al teatro Bristol el próximo 3 de enero, con funciones todos los días menos los martes.

Miguel Ángel Rodríguez junto con su pareja en su último paseo por Italia

Sus comienzos

“Mi amor por el arte nació hace mucho, allá lejos, cuando era apenas un chico y descubría en la música y en la televisión algo más que entretenimiento: un espacio de expresión”, recordó. Aún hoy, con 64 años, repasa su vida como si fuera un guion grabado en la memoria. Y en esas primeras escenas aparece un momento crucial: su interpretación de Martín Fierro en el antiguo auditorium de lo que hoy es el Cenard, cuando era solo un niño: “Estaba vestido de gaucho, con dos guitarras detrás, una de mi hermano y otra de un amigo mayor. Y ahí, frente a una sala enorme, recitaba. Uno después se acuerda de eso, se pregunta: ¿Cuándo empecé yo con esto?, y tal vez ahí empezó todo”.

La pasión fue creciendo en cada pequeño acto, en cada broma compartida en el seno de su familia. Los domingos, su casa se llenaba del aroma a pasta. “Mis abuelos italianos vivían arriba y se bajaba a comer la pasta al mediodía. Yo, siendo tan chico, ya era un poco el centro, contando cuentos y chistes, haciéndolos reír”, aseguró con nostalgia. Y era el humor, esa chispa de alegría en medio de la cotidianidad, lo que lo hacía vibrar. “Yo consumía mucha tele. Estaba fascinado con tipos como Pepe Biondi y Osvaldo Miranda, y ni hablar de artistas como Olga Zubarry y Olinda Bozán. Los nombres me vienen solos, porque crecí con ellos”, compartió con una sonrisa.

Para él, el humor era una escuela propia. “Me gustaban Los tres chiflados, el circo de Marrone y Carlitos Balá, todos esos programas como La tuerca, Telecataplum y Humor redondo. Los veía y sentía que el humor era algo más grande, una manera de conectar con la gente, de hacer comunidad”, contó. Y así, entre risas y actuaciones improvisadas, el arte comenzó a transformarse en algo más que un hobby.

Miguel Angel Rodriguez cuando fue parte del Cantando 2020

A principios de los noventa, con el empuje de Videomatch, Miguel Ángel comprendió que esta pasión podía ser también su destino. “Ya llevaba varios años entre cámaras y radios, probando y aprendiendo. Pero fue con Videomatch cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi vida. Fue como un cimbronazo. Tenía un espacio donde podía probar, y si no funcionaba, volvía a lo mío. Pero había llegado el momento de jugármela: de esto iba a vivir”, aseguró con determinación. La suerte, el destino y el esfuerzo se unieron en el momento preciso. “Estaba parado en el lugar justo en el momento justo. Claro que la suerte ayuda, pero fue mucho trabajo también. Fueron horas de vuelo, de aprender a hacer las cosas bien, de mejorar”, reflexionó.

Hoy, Miguel Ángel siente que el arte volvió a ser lo que alguna vez fue: una mezcla de pasión y juego. “Ahora, después de tantos años de profesión y oficio, siento que volví a agarrar de la mano al hobby. Es como si el hobby y la profesión fueran juntos otra vez. Y así quiero que siga siendo. Si me queda mucho o poco en esta carrera, espero seguir disfrutando como siempre”, concluyó.

A lo largo de los años, construyó una carrera sólida y popular, algo que le recuerda constantemente el cariño del público en la calle. “El público es fundamental en todo esto. Uno hace teatro, cine, televisión, pero al final, es para ellos. Y la respuesta que recibo siempre es de un cariño y una generosidad increíbles. Te saludan, te agradecen, hasta te hacen chistes sobre San Lorenzo”, dice entre risas, mencionando su conocido fanatismo por el club. “Ese cariño popular es el premio más grande que me dio esta carrera, y lo agradezco todos los días”, concluyó, con la satisfacción de quien sigue apasionado por su oficio.

Hoy, a los 64 años, Miguel Ángel Rodríguez se enfrenta a uno de los desafíos más emocionantes de su carrera, con el deseo intacto de seguir sorprendiendo y emocionando al público.