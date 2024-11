El tierno gesto del papá de Nicole Neumann a su nieto Cruz Urcera: “Regalo del abuelo”

El papá de la modelo agasajó a su nieto más pequeño a días de llegar al país (Instagram)

Desde la llegada de Cruz, Nicole Neumann volcó gran parte de su tiempo a disfrutar de los avances y su crecimiento diario. No solo la modelo y su marido, Manu Urcera, quedaron encantados con el pequeño, sino también otros miembros de su familia. Ahora, tras verse rodeado de los cariños de sus hermanas mayores, tíos y allegados de la familia, al bebé de cuatro meses y medio le llegó la hora de conocer a su abuelo, Bernd Unterüberbacher, quien viajó hace días para conocerlo y, además, entregarle un tierno regalo.

A través de sus historias de Instagram, Nicole mostró el gesto especial que su padre, quien vive en Europa, trajo para el nene en su reciente visita a Buenos Aires y que emocionó a sus seguidores. En la imagen se pudo apreciar a Nicole sonriente junto a su padre, Bernd, quien sostenía en brazos al pequeño. Además, en primer plano, aparecía una foto sobrepuesta que mostraba el regalo que el hombre trajo especialmente para agasajarlo: un auto de juguete de color negro con detalles en rojo, que simulaba un vehículo todoterreno con la palabra “Power” en la parte frontal y el rótulo “Speed” en la barra de protección superior. “Regalo del abuelo”, resaltaba la integrante del panel de Los 8 Escalones (El Trece) en alusión al obsequio especial para el bebé, ideal para que el niño disfrute de sus primeras aventuras a medida que crece.

El emotivo gesto por parte del papá de la modelo para su nieto

El reencuentro entre padre e hija fue un momento de gran emoción para Neumann, quien expresó su felicidad al compartirlo en las redes sociales a casi un año de su última visita a la Argentina al asistir a su casamiento con el piloto automovilístico. El miércoles pasado fue cuando compartió la primera imagen entre el empresario austríaco y el bebé. En una de sus historias de Instagram, mostró al hombre haciéndole upa a su hijo, mientras el bebé lo observaba con curiosidad. “Cruz conoció a su abuelo materno”, escribió junto a la imagen, añadiendo un emoji de corazón y una carita sonriente. Y, más tarde, compartió otra postal donde se podía ver al hombre sentado en una silla mientras alzaba un poco a su nieto para ponerlo a la altura de su rostro.

Cabe recordar que el vínculo entre ambos comenzó cuando la modelo tenía 18 años. En diálogo con Teleshow, rememoró cómo formó el vínculo con su papá, quien estuvo ajeno a su crianza gran parte de su vida. “El tipo me abandonó. Se fue. No volví a verlo nunca más. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido. A mí me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono. Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza”, explicó a finales de 2021.

Días atrás, el padre de Nicole y Cruz se conocieron por primera vez

Entusiasmado por ver a su nieto, el hombre pasó todo el tiempo a su lado (Instagram)

También se refirió al momento en que lo vio por primera vez y que la ayudó a salir de una relación violenta en la que se encontraba con un hombre mayor que ella. En ese entonces se hallaba en París por motivos laborales y, cuando lo conoció, su vida dio un giro inesperado. A corazón abierto, Nicole explicó a este medio: “Supe su lado de la historia, porque hasta entonces solo tenía la versión de mamá respecto de su ausencia”. Desde ese instante, no solo sus caminos no volvieron a separarse, sino que también tuvo la oportunidad de vincularse con su hermana, Clara, quien no solo comparte su pasión por los derechos de los animales, sino también por el mundo del modelaje.