El susto de Barby Franco al encontrar un alacrán en su casa: su reacción

Con una gran pasión por las redes sociales, Barby Franco supo amasar una gran cantidad de followers. En las últimas horas, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para realizar un importante pedido a sus más de dos millones de seguidores. Fue luego de que un alacrán entró a su hogar y se vio obligada a matarlo por temor el bienestar de su hija, Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando. Luego de aquel episodio, la modelo compartió su experiencia y pidió ayuda a sus fans.

“¿Alguien que me recomiende una empresa para fumigar mi casa? Ayer maté un alacrán”, arrancó Barby en sus historias junto a una foto que mostraba al insecto sobre el piso de madera de su casa. La imagen, sencilla, pero impactante, dejaba apreciar en detalle el cuerpo sin vida del escorpión, destacando la urgencia de su pedido.

Aunque la presencia de estos arácnidos aumentó con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura, pueden aparecer durante todo el año. De hecho, algunas especies pueden ser peligrosas, sobre todo en hogares con bebés y nenes, lo que hizo que este incidente fuera particularmente preocupante para Franco, quien temía por la seguridad de su hija de dos años.

Si bien este fue el primer incidente relacionado con un alacrán, lo cierto es que la modelo ya recurrió a sus seguidores por otros temas. Meses atrás, dio a conocer cómo casi se convierte en víctima de una estafa, que involucró la dirección de su domicilio y aprovechó para advertir a sus fans. En un breve video explicó: “El tema es así, me tocan el timbre de mi casa y me dicen: ‘Hola, ¿qué tal? Vengo a buscar una Play’”, comenzó, recordando su sorpresa, ya que no tenía ninguna consola en venta. “Me acaban de vender una Play y me dicen que la venga a buscar a esta dirección”, añadió. “No hay chance de que nosotros tengamos una porque no la usamos, y ni siquiera vendemos”.

Ante la confusión, Barby preguntó a la persona sobre la página que utilizó para realizar la compra. En ese instante, la pareja de Burlando fue informada que se llevó a cabo por Marketplace de Facebook. “Por lo general, en esa plataforma vos coordinás con la persona y le das la plata en efectivo. Te encontrás en un punto. La verdad es que yo nunca compré en esa plataforma”, explicó en alusión al método en que se efectúan las transacciones.

Barby Franco advirtió a sus seguidores sobre las estafas en línea (Video: Instagram)

Pero no fue un evento aislado, ya que previamente otros compradores fueron a su hogar en busca de una consola inexistente. “Las tres veces pasó exactamente lo mismo, ¿qué hicieron ellos? Transfirieron antes. Eso es un error. Y claro, dan la dirección de mi casa o una dirección que yo supongo que es al voleo, quiero suponer, porque si es algo que está estudiado, bueno...”, explicó, dejando entrever su preocupación por la posibilidad de que fuera algo planeado.

Harta de atravesar estos episodios, sentenció: “Vamos a iniciar acciones legales hacia la plataforma y hacia la persona, que todavía no la podemos encontrar, pero supongo que la van a encontrar a la que está cagandx a otras personas”.