Barby Franco advirtió a sus seguidores por una estafa: “Es la tercera vez que me pasa”

Barby Franco envuelta en una estafa (IG barbaritafranco21)

En las últimas horas, Barby Franco publicó un video con un fuerte llamado de atención a sus seguidores y al público en general tras ser involucrada en una serie de estafas. La pareja de Fernando Burlando reveló que, luego de producirse una falsa venta en plataformas online, se utilizó la dirección de su domicilio como lugar de entrega de consolas de juegos.

A través de su cuenta de Instagram, advirtió que al menos tres veces enfrentó este problema en los últimos días, y aclaró que tomará medidas legales contra los responsables y la plataforma de venta donde se originó la estafa. Debido a la gravedad de la situación, explicó paso a paso cómo ocurrieron los hechos para alertar a los seguidores.

“El tema es así, me tocan el timbre de mi casa y me dicen ‘hola, ¿qué tal? vengo a buscar una Play’”, comenzó su relato, para luego explicar que se mostraba asombrada ya que no tenía ninguna consola a la venta: “Me acaban de vender una Play y me dicen que la venga a buscar a esta dirección” ante lo que la modelo le respondió que ello era imposible. “No hay chance que nosotros tengamos una Play porque no la usamos, y ni siquiera vendemos”.

En ese momento, Barby le consultó sobre la plataforma utilizada para la transacción, y le contestaron que fue por Marketplace, el espacio de compra y venta de productos de la red social Facebook, sobre ese punto: “Por lo general, en esa plataforma vos coordinás con la persona y le das la plata en efectivo, te encontrás en un punto. La verdad es que yo nunca compré en esa plataforma”, aclaró.

Barby Franco expresó preocupación por una serie de estafas en las que incluso utilizan su dirección como punto de entrega

Este hecho no fue un caso aislado, ya que en total fueron tres las oportunidades en que se presentaron personas en su domicilio en busca de una consola de juegos que realmente no existía. “Las tres veces pasó exactamente lo mismo, ¿qué hicieron ellos? transfirieron antes. Error. Y claro, dan la dirección de mi casa o una dirección que yo supongo que es al voleo, quiero suponer, porque si es algo que está estudiado, bueno...”

“Vamos a iniciar acciones legales hacia la plataforma y hacia la persona, que todavía no la podemos encontrar, pero supongo que la van a encontrar a la que está c... a otras personas”, expresó sin dudar la pareja de Burlando, y luego señaló señaló la importancia de no realizar transferencias monetarias sin verificar la identidad del vendedor y la autenticidad de la oferta.

Barby expresó así su preocupación por la repetición del engaño y aconsejó a sus seguidores ejercer precaución al realizar compras en línea. Subrayó la necesidad de comunicarse directamente con los vendedores y confirmar los detalles antes de proceder con cualquier pago e incluso anticipó que es probable que más personas se presenten en su domicilio como resultado de esta estafa, ante lo que reiteró su compromiso de buscar justicia contra los estafadores y la plataforma implicada: “No se dejen engañar, no transfieran antes de conocer a la persona... La verdad es que no sé cómo se maneja esa plataforma, pero si le pasan una dirección de Palermo, no caigan, hablen antes, vayan, fíjense qué onda”, recomendó y repitió que “es la tercera vez”.

Fue entonces que se mostró disgustada por lo sucedido y aventuró: “Yo supongo que esta semana van a seguir tocando timbre acá en mi casa, así que les aviso, les advierto que están vendiendo una Play, poniendo mi dirección y los están estafando. Estén atentos con esas cositas”.